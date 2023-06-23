Експериментальна терапія бійців у Рівному дала неочікуваний результат, який вразив навіть медиків: у чому фішка

У шпиталі на Рівненщині взялися впроваджувати каністерапію. Чотирилапі лестяться, просять смачненьке і завжди готові побешкетувати. Спершу заняття зі спеціально навченими собаками проводили в медзакладі експериментально, а коли побачили, що у пацієнтів після спілкування з хвостатими значно покращується психологічний стан – впровадили в госпіталі як терапію, йдеться в ТСН.

Поки швейцарська вівчарка Ройс, якого поранені бійці вже прозвали Ростік, старанно виконує команди, йорк Тортик розлігся і тулиться в очікуванні, щоб йому почухали спинку і пригостили смаколиком. Серед цих пухнастих парубків лише одна дівчинка – дворічна Белла. Ці собаки – чотирилапі терапевти. Вони у військовому шпиталі на Рівненщині допомагають у реабілітації пораненим.

Серед цих пухнастих парубків лише одна дівчинка – дворічна Белла

Спершу заняття проводили як експеримент. “Американські ветерани нам розказали, що у них таке запроваджено, у них таке проводиться, психологічна робота пацієнтів із собаками. На сьогодні ми бачимо від неї ефект”, – керівник госпіталю Андрій Буранчик розповідає, як погодився на експеримент.

Зокрема, покращення настрою, збільшення активності пацієнтів, кажуть медики. Тож взялися повноцінно впроваджувати каністерапію. “Пацієнт, наприклад, не посміхався, пацієнт був занурений у собі, і бачиш тут – посмішка, позитивні емоції, це для нас насправді велике досягнення”, – пояснює лікарка-психологиня Галина Гапич.

На зустріч із чотирилапими терапевтами йдуть залюбки. Проводять терапію волонтери-фахівці зі спеціально навченими, комунікабельними псами. “Собака має мати певні якості і, навпаки, не мати таких, як агресія до людей, до тварин”, – пояснює кінологиня Вікторія.

Заняття проходять невимушено та весело у формі гри. “Це не є панацея. Що це як пігулка, що ви побачили собачку – і вона одразу вас вилікувала. Ні. Вона розкриває внутрішні позитивні емоційні моменти”, – каже керівниця проєкту.

У шпиталі на Рівненщині взялися впроваджувати каністерапію

Але як лише за кілька тижнів спілкування з собаками вплинуло на одного з бійців, приголомшило навіть кінологиню. “Майже не спілкувався з психологами, майже 3 місяці він був у шпиталі, і після першого заняття через собаку йому набагато легше було, він зараз дуже активний образ життя веде”, – каже вона.

Це розряджає, каже 22-річний доброволець Роман із Дніпра, який отримав поранення на Донеччині. Переконує, такі заняття додають бадьорості під час лікування. Зниження негативу під час анкетування відмітили й інші бійці. “Рівень напруги в тілі і рівень емоційного напруження, в декого знизився рівень болю”, – розповідає психологиня Тетяна.

Відтак тепер каністерапія у шпиталі проходить двічі на тиждень. Тут міркують, як цей напрям розвивати ще більше.

Тим часом днями чотирилапа Белла, яка дарує позив бійцям, і сама не знаходила місця від радості – з нею вдалося зустрітися її господареві, його скерували на лікування до цього госпіталя.

Нагадаємо, що в Харкові на блокпості служить пес-поліглот Джукі. Він дуже радий знаходити вибухівку, бо тоді його винагороджують грою з улюбленими м'ячиками.

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