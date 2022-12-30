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Військовий експерт назвав чотири великих міста, які найближчим часом можуть бути деокуповані

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Військовий експерт назвав чотири великих міста, які найближчим часом можуть бути деокуповані

Фото: Associated Press

Військовий експерт зауважив, що "генерал зима" для російської армії - це катастрофа.

Військовий експерт Михайло Притула припускає, що найближчим часом можуть бути звільнені від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінна та Сватове. 

Про це Михайло Притула сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Найімовірніше, це звільнення таких великих міст, як Донецьк. Це дуже вірогідно. Також це може бути звільнення територій, які зараз захоплені у Запорізькій області. Перше за все, це може бути Мелітополь, і я думаю, що дійдуть до Маріуполя, але трішки пізніше. Але Мелітополь - це буде перше місто, яке буде звільнене найближчим часом. Також є питання Сватового, Кремінна. Ці території також будуть звільнені найближчим часом. Але логіка дій українських сил така, що вони знищують російські війська там, де вони є. І поступово, коли окупанти уже знищені, тоді просуваються Збройні сили України. Тобто беружуть і техніку, і особивий склад", - зауважив він.

Притула зауважив, що "генерал зима" для російської армії - це катастрофа. Військове керівництво ЗС РФ не може відповідно забезпечити усі угруповання військ, які воюють в Україні. 

"Зима - це завжди катастрофа для Росії. Велика кількість пального, якого потребують техніка. Вона передбачає велику логістику, а з цим у РФ завжди погано. Треба привозити велику кількість снарядів на велику відстань. І це теж велика проблема для Російської Федерації на сьогодні. Коли це все в комплексі порахувати, то виявляється, що для Росії це дуже велика проблема - забезпечити угруповання військ, яке вона тримає на території України", - додав експерт.

Контрнаступ на сході 

Ситуація у Луганській та Донецькій областях залишається складною. Російська армія 29 грудня продовжила наступ у районі Бахмута. Однак українські військові з боєм наближаються до Кремінної в Луганській області під час контрнаступу.

Як йдеться у звітті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські військові кидають значні сили для штурмів на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Найгарячіше на фронті - у Бахмуті. Від 1 жовтня до 20 грудня російські війська змогли зайняти територію 192 кв. км у районі Бахмута. Російські пропагандисти значно перебільшують успіхи ЗС РФ на фронті.

За останінми даними ЗСУ, українські захисники мають успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. За тиждень Сили оборони просунулися вглиб Кремінної до 2,5 кілометра.

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Дата публікації
Перегляди
524
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