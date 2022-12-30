Військовий експерт назвав чотири великих міста, які найближчим часом можуть бути деокуповані

Військовий експерт Михайло Притула припускає, що найближчим часом можуть бути звільнені від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінна та Сватове.

Про це Михайло Притула сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Найімовірніше, це звільнення таких великих міст, як Донецьк. Це дуже вірогідно. Також це може бути звільнення територій, які зараз захоплені у Запорізькій області. Перше за все, це може бути Мелітополь, і я думаю, що дійдуть до Маріуполя, але трішки пізніше. Але Мелітополь - це буде перше місто, яке буде звільнене найближчим часом. Також є питання Сватового, Кремінна. Ці території також будуть звільнені найближчим часом. Але логіка дій українських сил така, що вони знищують російські війська там, де вони є. І поступово, коли окупанти уже знищені, тоді просуваються Збройні сили України. Тобто беружуть і техніку, і особивий склад", - зауважив він.

Притула зауважив, що "генерал зима" для російської армії - це катастрофа. Військове керівництво ЗС РФ не може відповідно забезпечити усі угруповання військ, які воюють в Україні.

"Зима - це завжди катастрофа для Росії. Велика кількість пального, якого потребують техніка. Вона передбачає велику логістику, а з цим у РФ завжди погано. Треба привозити велику кількість снарядів на велику відстань. І це теж велика проблема для Російської Федерації на сьогодні. Коли це все в комплексі порахувати, то виявляється, що для Росії це дуже велика проблема - забезпечити угруповання військ, яке вона тримає на території України", - додав експерт.

Контрнаступ на сході

Ситуація у Луганській та Донецькій областях залишається складною. Російська армія 29 грудня продовжила наступ у районі Бахмута. Однак українські військові з боєм наближаються до Кремінної в Луганській області під час контрнаступу.

Як йдеться у звітті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські військові кидають значні сили для штурмів на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Найгарячіше на фронті - у Бахмуті. Від 1 жовтня до 20 грудня російські війська змогли зайняти територію 192 кв. км у районі Бахмута. Російські пропагандисти значно перебільшують успіхи ЗС РФ на фронті.

За останінми даними ЗСУ, українські захисники мають успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. За тиждень Сили оборони просунулися вглиб Кремінної до 2,5 кілометра.

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