Експерт назвав найперспективніший напрямок фронту: саме там ЗСУ знищать всі здобутки армії Путіна

Успішний наступ українських сил на південному напрямку зруйнує всі стратегічні здобутки російської армії. Зокрема, йдеться про знищення бази Чорноморського флоту РФ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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"Внаслідок успішного наступу на південному напрямку і виходу до узбережжя Азовського моря ми фактично руйнуємо, як я вже казав, всі стратегічні здобутки. А це - і так званий сухопутний кримський коридор, і забезпечення противника водою з північно-кримського каналу, і фактичне перетворення Криму з непотрапляємого авіаносця РФ на мішенне поле для українських сил та засобів вогневого ураження. Фактично йдеться про знищення бази Чорноморського флоту РФ. Вони будуть мішеннями і їх утримувати буде небезпечно для російського Чорноморського флоту. Власне, за деякою інформацією, йдетсья робота про переведення ударних сил та засобів ЧФ Росії із Криму до портів північного Кавказу, які зараз контролюються Росією. Утримати Крим у такій ситуації буде дуже складно. Ми виявили вразливість Кримського мосту", - сказав експерт.

За словами Грабського, коли усі порти Криму будуть під вогневим контролем України, для Росії утримати півострів стане проблематичною ситуацією.

"Коли ми говоримо про порти, якщо ми беремо їх під вогневий контроль, то питання масового заходу суден Росія не зможе собі дозволити. Будь-яке переміщення кораблів, які будуть являти вразливу мішень, можна буде дуже сильно обмежувати. Таким чином утримання Криму стає для росіян надзвичайно проблематичною ситуацією. Вони нічого не зможуть зробити на цьому напрямку. Бо їхні морські підрозділи просто не здатні забезпечити контрудари на цьому напрямку", - вважає він.

Експерт додає, що невдача на цьому напрямку стане для Кремля стратегічною поразкою. Диктаторський режим, на його думку, після цього стане дуже ослабленим.

"Маючи на своєму озброєнні протикорабельні ракети (українська армія - ред.), можемо впливати на противника, який перебуває на великій відстані, не наражаючи на небезпеку свої підрозділи та ударні засоби. І крім того, треба розуміти вартість озброєння. Співвідношення вартості протикорабельних ракет проти кораблів ЧФ є неспівставними. Таким чином ми говоримо про стратегічну поразку Росії на Чорному морі. Кремлівський режим може це пережити, але він буде дуже ослаблений на цьому напрямку", - сказав Грабський.

Нагадаємо, раніше повідомляли, чи очікувати від окупантів "жесту доброї волі".

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