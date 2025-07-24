Експерт назвав неочікувану причину та ймовірну дату закінчення війни: скільки залишилось

Експерт Олександр Хара назвав ймовірну дату закінчення війни / © ТСН

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Як може змінитись війна та обстріли України після вчорашньої зустрічі нашої та російської делегацій у Стамбулі — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

«Зустріч у Стамбулі не є перемовинами, я називаю її симуляцією, оскільки перемовини передбачають певне підґрунтя, ситуацію, яка спонукає сторони», — каже експерт.

Та продовжує: «Коли сторони готові розмовляти серйозно та йти на поступки. З боку Росії немає бажання йти на перемовини та такі поступки з кількох причин. Перша: США хоча й змінили свою позицію, але не збираються нам допомагати так, як це було хоча б за часів Байдена. Путін, звичайно, розраховує розхитати єдність між європейцями і американцями. Другий момент: вони (росіяни — Ред.) бачать, що європейці не здатні на серйозне посилення допомоги для України. Третє: вони (росіяни — Ред.) бачать, що Україна втомилася і, звичайно, хочуть використати цей час».

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За оцінками Хари, росіяни наростили виробництво дронів.

«Інститут дослідження війни прогнозує, що в листопаді окупанти будуть здатні атакувати Україну двома тисячами дронів за один раз. Навіть якщо припустити, що ця цифра перебільшена і бойових дронів буде близько тисячі, росіяни будуть тиснути на лінії фронту та намагатися знищувати інфраструктуру», — каже він.

Будуть готуватися до ще більшої війни

Водночас Олександр Хара висловлює на перший погляд дещо неочікувану думку.

«До кінця року або на початку наступного року теоретично можливе припинення вогню. Це може бути пов’язано з тим, що окупанти не можуть досягнути своїх цілей. Останнє абсолютно очевидно. І друге, найголовніше: накопичуються внутрішні проблеми в РФ. Але припинення вогню може статись лише для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми та накопичувати сили і засоби. Щоб мобілізувати людей, готувати їх не кілька тижнів і потім кидати в «топку» війни, а більш-менш підготовлених. Це буде означати не шлях до миру, а створення паузи перед наступним етапом ще більшої війни», — каже він.

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За словами Хари, на його думку, зараз взагалі немає передумов для мирної угоди.

«У нас діаметрально протилежні цілі. Росія хоче знищити українську державність, а ми на це не погоджуємося, у нас є сили, європейська підтримка», — зазначає експерт.

Чотири варіанти закінчення війни

До цього він додає, що у будь-якого конфлікту, зокрема і військового, є чотири варіанти вирішення.

«Перший: поразка однієї зі сторін. Це не наш варіант і поки що не російський», — впевнений Олександр Хара.

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За його словами, другий варіант — це компроміс.

«Сторони домовляються щодо чогось, що буде вигідно підтримувати обом сторонам. Це не в нашому випадку. Третій: одна зі сторін розуміє, що продовження конфлікту не принесе бажаного результату, а ресурси витрачаються. Але для Путіна війна — це виживання його режиму, досягнення геополітичної ролі. Через це він готовий знищити ще більше росіян, зробити Росію ще більш залежною від Китаю. Четвертий: неспроможність подальшого ведення війни. Наприклад, через брак живої сили та техніки, через економічні проблеми, політичну нестабільність. Наприклад, коли Путін зрозуміє, що справи кепські і треба закінчувати. Це буде припинення війни на певний час, поки він буде концентрувати ресурси», — каже Хара.

Також він уточнює: «Тому я обережний в оцінках. Теоретична можливість може з’явитись наприкінці цього року або на початку наступного в умовах поганої економіки в Росії, в умовах, коли стане неможливим генерувати великі сили та засоби».

Мета зустрічей у Стамбулі

Водночас Хара зауважує, що зустрічі у Стамбулі мають гуманітарний аспект.

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«Це питання повернення полонених, політичних в’язнів та дітей. Заради цього треба їздити та зустрічатись», — каже він.

За його оцінками, якщо наприкінці цього року або на початку наступного станеться припинення вогню, то теоретично можливе й припинення обстрілів. У протилежному разі це не буде вважатись як зупинення.

Якою може бути війна у серпні-вересні

На це запитання Хара відповів нам так: «Росія слабша в енергетичному плані більше, ніж ми. У нас вже є і дрони, і ракети, які можуть бити по їхній енергетиці. Але і можлива така опція, коли росіяни намагатимуться за кілька днів знищити велику кількість наших енергооб’єктів. Заради колапсу. Але вони розуміють, що і в нас є засоби. Щодо фронту, то я не думаю, що щось кардинально зміниться найближчим часом».

Резюмуючи, Олександр Хара висловив думку, що напередодні зустрічі у Стамбулі росіяни не здійснили масованого обстрілу столиці та іншої території України, можливо, через те, що не розцінюють зустріч як перемовини, а готують удар на інші дні, щоб уразити верифіковані цілі в Україні.

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Раніше повідомлялось про те, що пішло не так на переговорах України та Росії у Стамбулі.

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