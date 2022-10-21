Експерт перерахував міжнародні механізми, які можуть зупинити співробітництво Росії з Іраном

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, як можна вплинути на співробітництво Росії з Іраном, який постачає Кремлю дрони-камікадзе та обіцяє навіть надати ракети.

Про це він заявив 21 жовтня в ефірі телемарафон.

Так, на його думку, вплинути на відносини Москви з Тегераном може Радбез ООН. Насамперед зупинити це співробітництво, якщо ми говоримо про міжнародні правові механізми, може Радбез ООН, вважає Мусієнко.

"Проти Ірану неодноразово були запроваджені санкції, які передбачили заборону на співробітництво, зокрема в сфері технологій подвійних призначень. Першочергово Радбез ООН має дати відповідь на те, як деякі санкції могли обходитися і відповідно це буде складно з позиції Росії, яка на жаль, ще досі є в Радбезі і поки має там право вето", - наголошує він.

Друге, за словами експерта, це проаналізувати детально можливі комплектувальні, які могли бути поставленні з третіх країн до Ірану, які їм допомагають виготовляти зброю.

"Якщо ми говоримо про "Шахеди", то можливо Іран навіть налагодив 80% виробництва в себе, або закуповував це обладнання у Росії. Якщо ми говоримо про балістичні ракети, точно Іран би не впорався власними силами, вочевидь хтось йому допомагав зовні. І важливо провести міжнародне незалежне розслідування, виявити ланцюжки постачання і максимально вдарити по них санкціями не тільки Європи а й всього цивілізованого світу", - зазначає директор Центру військово-правових досліджень та додає, що наступною опцією має бути поглиблення міжнародної ізоляції Ірану і посилення тиску на цю країну.

Нагадаємо, напередодні Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії. Санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries. ЄС відзначає, що компанія відповідальна за проєктування та розробку серії іранських безпілотних літальних апаратів "Шахед". Безпілотники серії "Шахед" були поставлені до РФ і використовуються в агресивній війні проти України.

Більше того, окрім дронів Іран планує поставляти країні-агресорці ракети класу "земля-земля".

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