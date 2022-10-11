Експерт пояснив, чому Путін боїться звільнити Шойгу та Герасимова: "Це два символи, розкручені пропагандою РФ"

Жданов вважає, що Путін дуже хотів би зняти Шойгу та Герасимова з посад, але через негативні наслідки для себе не може це зробити.

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що на сьогодні російський диктатор Володимир Путін не може зняти з посад міністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу РФ Валерія Герасимова через політичні мотиви.

Таку думку військовий ескперт висловив в інтерв’ю ТСН.ua.

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Жданов пояснив, що звільнення Шойгу та Герасимова з посад означите для російського суспільства визнання поразки Путіна у війну проти України, а для політичних еліт, що система влади очільника Кремля не працює.

"Якщо він знімає Шойгу з посади, це означає, що він визнає поразку у "спецоперації". Він визнає, що його більш жорстка система вертикалі, яка побудована ним за 20 років, вона не працює. Тоді у суспільства виникнуть запитання: а що з мобілізацією, а де поділася регулярна армія. Якщо Шойгу знімають, значить, регулярну армію уже розгромили. "Спецоперація" що програна? А для політичних еліт в РФ це означатиме, що його система влади (Путіна - ред.) не працює. Його стовп, такий як Міністерство оборони РФ, не працює. Він дуже хотів би зняти його, а також Гересимова (начальника Генштабу РФ - ред.), але це два символи, розкручені пропагандою. РосЗМІ не зможуть перебити цю новину про неспроможність вищого воєнного керівництва справитися з такою країною, як Україна", - пояснив він.

Новий командувач армії РФ на прізвисько "м'ясник"

Нагадаємо, 8 жовтня Путін призначив новим командувачем так званої "спецоперації" генерала Сергія Суровікіна. Очільник Кремля довірив особливу місію. Новопризначений командувач російського угруповання є одним із небагатьох командирів, який готовий до будь-яких жертв і не думає про наслідки.

Тим часом військовий експерт Михайло Самусь припускає, що за масованими ударами по Україні 10 жовтня стоїть група "терористів" у складі голови Чечні Рамзана Кадирова, новопризначеного командувача "спецоперації" Сергія Суровікіна та керівника ЧВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

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