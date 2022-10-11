Експерт пояснив, чому Путін застосовує ракетний терор проти України саме зараз: "Взимку уже буде пізно"

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому російський "фюрер" Володимир Путін застосовує масовані ракетні обстріли проти України зараз, а не взимку. За словами експерта, взимку буде пізно, бо "ситуація на фронті може для окупантів кардинально змінитися".

Таку думку військовий ескперт висловив в інтерв’ю ТСН.ua.

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"Взимку уже буде пізно. Взимку ситуація на фронті може кардинально змінитися. Все ще попереду. І ще Росія буде завдати ударів. Вони розуміють, що є об'єкти, які потрібно дуже довго відновлювати. Ті ж самі підстанції. Поки що ми перекидаємо потужності за допомогою наших резервів та можливості це робити. Енергетична система будується 2-3-кратним повторенням мереж. Тому ми можемо перекидати потужності. Сьогодні вранці було 0 градусів, а на поверхні землі були заморозки, а вночі - мінусова температура. Цього достатньо. Якщо не буде опалення, то люди почнуть у квартирах мерзнути. І що вони будуть робити - вмикати електронагрівальні прилади - це перевантажує мережу. Ось вам відповідь", - пояснив він.

Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Російські війська цілеспрямовано цілять по об'єктах енергосистеми, щоб залишити людей без енергопостачання. Зокрема, окупанти 10 та 11 жовтня завдали масованого ракетного удару по Львівській області. 11 жовтня окупанти повторно обстріляли кілька підстанцій, частина з них - повністю знищена.

Напередодні Росія в різних містах України пошкодила обстрілами 11 важливих енергетичних інфраструктурних об'єктів. Станом на зараз електроенергію відновили.

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