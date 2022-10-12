Експерт пояснив, чому саме зараз РФ масовано обстрілює Україну: "У Кремлі йде запекла боротьба між двома групами"

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що у Кремлі зараз йде запекла боротьба між двома групами, які хочуть повністю отримати владу.

Про це заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

За його версією, за масованими ракетними атаками РФ стоїть друга група - Пригожин, Кадиров, Дугін та Суровікін і ГРУ ГШ РФ (агентурна група Головного управління Генштабу Збройних сил РФ - ред.).

"Я вважаю, що зараз в Росії відбувається якщо неповільний переворот в державі, то точне йде дуже запекла боротьба між двома основними групами, які хочуть отримати абсолютну владу у Кремлі. При чому що Путін може залишатися номінальною фігурою. Насправді, Путін уже втратив владу. Зараз він повністю залежить від тих груп впливу, які можуть на певний час забезпечити його стабільне політичне чи фізичне життя. У цьому плані йде конкуренція між двома групами", - сказав він.

Самусь зазначає, що саме друга група, яка має на меті ізолювати РФ від усього світу, зараз намагається відтіснити першу, яка хоче співпрацювати із Заходом.

"Умовно я їх розділяють так: це Патрушев - це ФСБ і всі, хто довкола нього збираються. Вона хоче налагодити дипломатичні відносини із Заходом та розвивати бізнес з Європою. А є друга група - це Пригожин, Кадиров, Дугін та Суровікін і ГРУ ГШ РФ. Ця група є уже поборником іншого шляху - ізоляція РФ. Ось ця група зараз намагається відтіснити оту першу групу Патрушева, яка вже давно намагається вибудувати свої підходити до Путіна і якось провести трансфер влади", - додав експерт.

Нагадаємо, у виданні Politico вважають, що вперше за понад 20 років політичні опоненти російського президента Володимира Путіна вважають ймовірною його відставку. Ба більше, вони навіть сперечаються щодо кандидатури його наступника. Як стверджують автори статті, відбувається це на тлі провалів окупантів у розпочатій в Україні війні.

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