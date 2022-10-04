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Експерт пояснив, чому Україна раптово заявила про бажання вступити до НАТО

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Експерт пояснив, чому Україна раптово заявила про бажання вступити до НАТО

Фото: Associated Press

Україна у найближчій перспективі не зможе вступити до НАТО.

Це може відбутись у середньостроковій перспективі, коли закінчиться війна з Росією. Бо якщо Альянс прийме Україну до свого складу - це означатиме поширення війни Європою. 

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав незалежний експерт з регіональної безпеки та питань євроатлантичної інтеграції України, юрист Олександр Калініченко

"Я б виділив дві площини. Це - внутрішньополітична, а саме необхідність розставити акценти, що ми прагнемо членства у НАТО та не розглядаємо будь-які безпекові гарантії, які розроблялись останні місяці, як альтернативу. Наскільки я це розумію, це - достатньо вдала спроба інформаційної відповіді на ті події, які ініціювали у Кремлі щодо спроби анексії українських територій. Є також чіткий зовнішньополітичний акцент, який ставить наш вступ до НАТО, як свого часу ми стали кандидатом на вступ до ЄС. Якщо ми говоритимемо про зовнішньополітичний контекст і про те, як відреагують наші партнери, варто чесно сказати, що до завершення бойових дій - про жоден вступ до НАТО не може бути й мови. Бо за таких умов Альянс стає стороною конфлікту. Західні партнери хочуть залишити цю війну на нашій території. А тому вступ до НАТО - це середньострокова перспектива", - пояснив експерт. 

Нагадаємо, Жданов розповів, чому війська НАТО можуть зайти до України, але не воюватимуть з РФ

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
433
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