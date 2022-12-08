Експерт пояснив, навіщо Путін заявив про затяжну війну: "Ох, вже цей казкар!"

Військовий експерт переконаний, що Росії забракне ресурсів для ведення затяжної війни і час грає лише проти неї.

Президент Росії Володимир Путін своїми заявами про затяжну війну проти України намагається підбадьорити своїх громадян, проте довго вести бойові дії країні-агресорці не вдасться.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Ох, вже цей казкар! Ох, вже ці казочки! Так, він (Путін – ред.) розповідає, що війна заходить у такий затяжний фарватер. Але час грає проти Росії", – зазначив експерт.

Він пояснив, що попри великі території та кількість жителів, ресурси Росії у війні обмежені, тоді як Україні допомагають понад 50 країн світу.

"Ми маємо велику, довгу Російську Федерацію з великою кількістю ресурсів людських, матеріальних. З іншого боку є Україна – маленька, з обмеженою кількістю людей, з обмеженою кількістю ресурсів, але за спиною України знаходяться 50 плюс країн, найбільш просунутих. За Росією – дуже обмежена: Китай, Індія, Північна Корея, Іран. І то це до моменту, поки буде зовсім гаряче, і вони відваляться. В України є ресурси, нам допомагають. Так, важко. В Росії ресурси обмежені в плані їхньої географії: немає притоку тієї кількості ресурсів, які необхідні для перемоги", – розповів Ступак.

Він також пояснив заяви російського диктатора про затяжну війну.

"Я думаю, що з перемогою там дуже-дуже важко стало ще в червні – коли вже стало зрозуміло, що не витягує Росія цю війну. Тому я думаю, що про затяжну війну – це Путін намагається якось підбадьорити своїх, що "так, затяжна війна, хі-хі, ха-ха". Але час грає суто проти нього", – наголосив експерт.

Окрім того, він звернув увагу, що накладені на російські енергоносії ембарго підривають фінансову подушку РФ.

"І вже за попередніми розрахунками, вони втрачають більше 20% надходжень від нафти в порівнянні з минулими періодами. Ці втрати будуть ще більше наростати. Тобто втрат більше, ніж доходів", – сказав Ступак.

Нагадаємо, Путін серед низки своїх пропагандистських заяв 7 грудня сказав, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. Так, президент РФ заявив, що "поява результатів "спецоперції" може бути тривалим процесом".

Після цих заяв аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Путін змушує росіян чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

Водночас речниця російського МЗС Марія Захарова обурилася передаванням з боку США систем ППО Україні, заявивши, що через це "війна триватиме щонайменше до 2025 року".

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