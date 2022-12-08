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Експерт пояснив, навіщо Росії Бахмут та чи окупують місто: "Йде нова хвиля мобілізації"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Експерт пояснив, навіщо Росії Бахмут та чи окупують місто: "Йде нова хвиля мобілізації"

Фото: Associated Press

Росіянам перед новою хвилею мобілізації треба показати хоч якісь "результати".

Бахмут не становить якогось стратегічного значення для Росії у війні проти України, але окупанти хочуть захопити це місто з пропагандистською метою, щоб показати росіянам "перемогу". 

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Так звана "битва за Донбас" триває вже кілька місяців. Зараз ситуація уже дійшла до того, що росіяни б'ються за "гаражний кооператив". Нюанс боїв за Бахмут - це фігура самого Пригожина, бо здебільшого на цьому напрямку воюють "вагнерівці". Пригожин - це партнер російських братів Ковальчуків, а вони - це найближчі для Путіна люди. От Пригожин "розправив плечі", мовляв, Шойгу не зміг, а він зможе. Час йде - перемог нема, і його починають з'їдати свої. Вже є відео, на якому колишній засуджений розповідає інтимні подробиці про Пригожина. І це спонукає його будь-якими засобами взяти бодай щось на сході України. Якщо треба покласти сто тисяч людей - він це зробить", - сказав Ступак.

Військовий експерт наголосив, що "взяття" Бахмута для росіян важливе тим, щоб показати хоч якийсь результат у війні проти України.

"У них нема перемог, Кремлю треба щось показати російському суспільству, яке намагається "закритися" від війни. Вони вже перестають дивитися на пропагандистів. Кремль бачить, що народ дистанціюється, а треба робити нову хвилю мобілізації. Бахмут не має стратегічної важливості. І я вірю, що поки немає перспектив просувань для росіян", - пояснив Іван Ступак.

Бої за Бахмут 

Українське місто Бахмут Донецької області стало найгарячішою точкою російсько-української війни. Окупанти всіма доступними їм методами намагаються захопити це місто, не шкодуючи своїх військових. 

Активні бойові дії на Бахмутському напрямку тривають від травня 2022 року. Кремлівська пропаганда неодноразово заявляла, що військові РФ вже начебто увійшли до міста, але ЗСУ продовжують стійко тримати оборону. Російська регулярна армія і найманці ПВК "Вагнер" зазнають великих втрат. Кадри оборони Бахмута в Мережі порівнюють зі світлинами часів Першої світової війни.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1359
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