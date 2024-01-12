Експерт пояснив, скільки у росіян залишилося недоторканого запасу ракет

Росіяни можуть виготовляти до 120 ракет на місяць.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Петро Черник.

"До початку цієї війни 11 класів неядерних стратегічних ракет, починаючи від Х-101, Х-47М2 "Кинджал", і закінчуючи старенькою "Точкою-У", запаси обчислялися у межах до 7000. 80%, а може 90% цих запасів застосовано. Лишилося десь у межах 10-15% недоторканного запасу. Але, на превеликий жаль, Х-101, Х-47М2 "Кинджал", 3М14 "Калібр", далекобійні ракети від 2500 до 5000 км завдання ударів, а також керовані авіаційні ракети Х-31, Х-35, Х-59 із завданням ударів від 110 до 300 км зуміли поставити на конвеєр. Темп виробництва, за моїми підрахунками, в межах 100-120 ракет на місяць. Це доволі великий показник.

Але знову ж таки - масовий ракетний удар, який стався 29 грудня, за великим рахунком нічого нового не показав. Самих ракет застосовано 122 одиниці. Це при тому, що у перший день війни було застосовано 120 ракет. Тобто до найбільшого показника одномоментного залпу всього-навсього плюс дві ракети. Якби вони сюди додали ракет хоча б 100, то можна було би говорити, що в них дійсно щось по-справжньому зрушилося із найвищої точки, на якій вони перебувають. Як стали вони на цю точку 120-130 ракет, так будуть і на ній стояти", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що Росія не може вийти на довоєнні запаси ракетного озброєння.

На початку повномасштабного вторгнення до України у РФ було на озброєнні приблизно 2300 стратегічних ракет, однак наразі вона має їх близько 900 штук.

Але, за словами Кирила Буданова, деякий запас РФ відновила, щоб атакувати об'єкти критичної інфраструктури України.

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