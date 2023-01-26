Експерт пояснив відмінність “Леопардів” і "Абрамів" від радянських танків: чи допоможе це перемогти

Чим німецькі, американські і британські танки принципово відрізняються від радянських, де їх ремонтувати і чого від них чекають на полі бою, дізнавались ТСН.

Наймасовіший в арміях країн НАТО танк “Леопард” називають одним з найдорожчих в світі, але і найбезпечніших для екіпажу.

Головне, що треба розуміти про “Леопарди”, а також їхніх двоюрідних братів “Абрамсів” - адже виготовляти обидва танки почали з одного прототипа - це те, що їх створювали в часи холодної війни спеціально для протистояння радянській армії. Себто тим танкам, якими досі озброєна Росія, і які досі на озброєнні в нас. Стратегія Радянського союзу: наробити якомога більше, якомога простіших машин, не думаючи ані про безпеку, ані про зручність власних танкістів. Аби потім в разі нової війни - фактично задавити кількістю танків супротивника і за два тижні дістатися Ла Маншу.

“Країни блоку НАТО просто не мали іншого вибору, як обрати в своїх танках ставку на якість. Вони створювалися для того, щоб протистояти танковій навалі виходячи з того що ніколи країни НАТО фізично не зможуть накліпати стільки ж танків, один з параметрів ефективності є комфорт екіпажу”, - каже експерт Олег Катков.

====ДАЛЬНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ВОРОГА====

Тепловізори та лазерні далекоміри в “Леопардах” встановлюють ще в дев’яностих. “Все це дозволяє побачити противника раніше ніж у танку Т-72”, - додає експерт.

Далі з’являється командирська панорама, яка дозволяє значно ефективніше вести огляд за полем бою. “Як за рахунок власних прицільних оглядових пристроїв так і за рахунок інтеграції до систем управління війська, коли командир бачить ситуацію на полі бою на планшеті, де помічено, де хто перебуває і вся ця ситуація на ньому змінюється в динаміці”, - пояснює Олег.

====ПРИЦІЛЬНА СТРІЛЬБА====

Стандартною вправою для екіпажів німецьких “Леопардів, пояснює Катков, є не просто стрільба по мішенях, а влучання в конкретну частину ворожого танка. Техніка це дозволяє, все інше - вправність екіпажу: “Досконала система управління вогнем, вкрай вдала підвіска дозволяє стріляти прицільно на дальність 5 км на швидкості до 30 км на годину під час руху по бездоріжжю. Підкаліберний бронебійний боєприпас, який має наконечник зі збідненого урану, або вольфраму, який забезпечує величезне бронепробиття, воно значно перевищує показники бронювання радянських машин.”.

====РУХОМІСТЬ НА ПОЛІ БОЮ=====

Досвід українських танкістів, які брали участь в західних змаганнях, наочно продемонстрував концептуальну різницю в маневреності радянської спадщини і західних машин. Критично важлива здатність танку - у разі, якщо цінуєш і екіпаж, і саму машину - швидко відступити з-під вогню. Радянські - на це не здатні фізично.

“Західні танки мають довгі реверсні передачі, швидкість заднього ходу складає 30-40 кілометрів, для розуміння Т-72, або будь-який танк на його базі - там швидкість складає 4-5 кілометрів заднього ходу”, - каже експерт.

====ЛОГІСТИЧНЕ ПЛЕЧЕ====

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Експерти зійшлися на думці, що мотивований досвідчений екіпаж здатен освоїти керування “Абрамсом”, в середньому, за вісім тижнів. Більше знадобиться ремонтним бригадам, які навчатимуться обслуговуванню танків, адже танки регулярно треба відправляти на капітальний ремонт - це фактично перебирання танку заново. Є ще середній ремонт, що може тривати до місяця - це в мирний час, коли танкам мало що загрожує.

“Де ремонт танку “Леопард 2” зрозуміло. На першому етапі його проводять ЗСУ, на другому спеціалісти в тилу, далі є Польща, яка і експлуатує “Леопард 2” і їх самостійно модернізує", - каже Олег.

Саме це головна причина, з якої американці не квапилися постачати Україні “Абрамси”. Вони, хоч і розвинулися від того ж що і “Леопарди” прототипу, трохи складніші в управлінні за рахунок іншого двигуна. Поки що дуже велике питання, де їх ремонтувати. Менше з тим, принципове рішення таки надіслати “Абрамси” до України - означають, що крига скресла. Тридцять - то лише початок. “Ми повинні розуміти, що початок постачання машин навіть у невеликій кількості - це сходинки, які дозволяють оцінити ефективність тієї чи іншої машини. Умовно “Абрамс” може бути дійсно в рази краще, ніж “Леопард 2” або навпаки. Або “Челенджер 2”, який розглядають зараз як символічний жест, покаже максимальну ефективність, що росіяни будуть там плакати”, - переконаний експерт.

“Челеджер 2” - британська пересувна фортеця, їх до нас їде поки 14. Ці танки вважають одними з найзахищеніших у світі, які до того ж мають додаткові комплекти змінної броні. Боєприпаси - відрізняється від натівських - тут британці не поступилися традиціями. Вони дозволяють знищувати укріплення та легку техніку на відстані до 8 кілометрів.

Нагадаємо, навчання українських танкістів на американських “М1 Абрамс” та німецьких “Леопардах 2” розпочнеться найближчим часом на натівських базах. Напередодні лідери двох країн синхронно зробили оголошення про рішення, яке палко дискутували протягом останніх тижнів.

США змінили свою публічну позицію про те, що їхні танки заскладні і нераціонально дорогі в обслуговуванні для України, а отже непотрібні. Берлін для початку сформує одну роту із 14 “Леопардів 2”. На укомплектування другої потрібно більше часу, попереджає міністр оборони Борис Пісторіус.

Канцлер Олаф Шольц на засіданні Бундестагу не приховує, що він дотискав Сполучені Штати до синхронного рішення. Громадська думка за та проти передачі танків у Німеччині розділена практично навпіл, тож Шольц шукав заспокоєння для скептиків. “У цій країні є люди, які турбуються через наші рішення і через масштаб цієї зброї, яку ми вирішили передати. І тому я хочу сказати цим людям, довіряйте мені, довіряйте уряду. Ми будемо діяти разом з партнерами і стежити, щоб наша підтримка не завела нас у неправильному напрямку і не мала наслідків для нашої країни”, - заявляв він.

Джо Байден натомість називає синхронну передачу танків не примусом, а скоординованою роботою партнерів і дякує Шольцу за єдність коаліції. США передадуть 31М1 "Абрамс" - еквівалент українського батальйону. А до них - спеціальні машини обслуговування та ремонту.

Американські танки потраплять до України пізніше, аніж німецькі, попереджають у Білому домі. Уточнюючи терміни, радник зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, говорить про «багато місяців». І не факт, що встигнуть до весни. Сам президент Байден у промові згадує про весняний контрнаступ, якого вони очікують. “З наближенням весни українські сили готуються обороняти свою територію й готуються до додаткових контрнаступів. Щоб звільнити свої землі, вони повинні у найближчій перспективі мати змогу протидіяти тактиці й стратегії Росії, яка змінюється. Їм потрібно покращити здатність маневрувати на відкритому просторі. Їм потрібні більш сталі засоби стримування й захисту від російської агресії у довгостроковій перспективі”, - каже він.

Не менш важливо, шо Німеччина дозволяє реекспорт “Леопардів” до України з інших країн НАТО. Про наміри передати їх вже оголосили Польща, Іспанія, Фінляндія, Нідерланди та Норвегія.

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