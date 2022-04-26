Експерт пояснив, які цілі переслідує Росія, здійснюючи провокації у Придністров'ї

Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" пояснив, які наслідки можуть мати провокації у так званій "Придністровсько-Молдавській республіці".

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

Так, за його словами, результатом провокацій у Придністров'ї може бути паніка у регіоні. "Вже зараз звідти черги до Молдови, а це додаткове навантаження від напливу біженців, а відтак додаткові виклики соціального характеру", - вважає Герасимчук.

Крім того, існує ризик, що це підготовка до провокацій на складах озброєнь у Колбасній, якими може скористатися РФ, говорить заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма". Окрім суто техногенних наслідків, які ці провокації можуть спричинити, Росія може ними скористатися як підставою для спроб посилення контингенту. Власне навіть потребу сухопутного коридору до Придністров’я можна виправдовувати цими провокаціями, додає експерт.

Тож загалом, зазначає Герасимчук, можна казати про три цілі на користь яких грають події: дестабілізація Молдови, спроби звинуватити Україну у терористичних атаках, а також сфабрикувати чергове фейкове обґрунтування для посилення присутності в Молдові та воєнних дій на півдні України.

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Нагадаємо, 25 квітня у Тирасполі пролунали вибухи біля так званого Міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я. 26 квітня у так званій "Придністровсько-Молдавській республіці" невідомі підірвали радіоцентр. Виведено з ладу дві найпотужніші антени, які транслювали російське радіо.

Як з'ясувало Головне управління розвідки Міноборони України, ці вибухи були спланованою провокацією російських спецслужб. Натомість так звана "влада" невизнаної республіки та Росія звинуватила у провокаціях Україну. Водночас президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила, що "вибухи в Придністров'ї пов'язані з протиборчими силами всередині регіону".

Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.