Експерт про модернізацію в РФ ядерного бомбардувальника "Білий лебідь": "Це стратегія імпотента"

Коваленко заявив, що Росія лише імітує виробництво таких літаків і не може їх модернізувати.

Росія не могла модернізувати ядерний бомбардувальник "Білий лебідь" через відсутність технічного і технологічного складників, а заяви про протилежне – лише елемент пропаганди.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Не було ніякої модернізації. Це старий радянський стратегічний ракетоносець-бомбардувальник Ту-160, який на сьогодні Росія не має можливості виробляти. У них були виключно заготовки самих планерів, які залишились ще з радянських часів. Вони імітують виробництво цих літаків з цих заготовок", – повідомив Коваленко.

"Щодо модернізації, то в Росії відсутня на сьогодні технічна та технологічна складова, щоб повністю замінити та переоснастити Ту-160 сучасною технікою саме цього типу, яка забезпечувала б підвищення характеристик цього літака. Це виключно пропаганда щодо того, що вони можуть проводити цю модернізацію", – пояснив експерт.

Він також зауважив, що Ту-160 входить до ядерної тріади Росії, яка продовжує лякати всіх ядерною зброєю.

"Ось ця постійна їхня стратегія залякування та шантажу ядерною зброєю – це стратегія імпотента. Вони залякують, але вони не використовують. І Ту-160 у цьому випадку – це також елемент. "Ось, подивіться, в нас є цей великий літак, який є елементом ядерної тріади, який може нести енну кількість ракет стратегічного значення з ядерною частиною". І що з того?" – сказав військово-політичний оглядач.

Він додав, що цим заявами про начебто модернізацію Ту-160 будуть задоволені "споживачі інформаційного фастфуду" в Росії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив 21 грудня, що країна вдосконалюватиме боєздатність "ядерної тріади", оскільки це начебто гарантуватиме "збереження суверенітету та територіальної цілісності країни".

Зауважимо, що раніше в Пентагоні заявили, що Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал. Країна-агресорка має найбільший у світі запас ядерної зброї кількістю в 6000 боєголовок.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росію через ядерну зброю треба ізолювати від цивілізованого суспільства.

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