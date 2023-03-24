Експерт про таємницю рандеву Путіна до Маріуполя: "15 хвилин знімали потилицю пенсіонера за кермом"

Диктатор поїхав у турне після рішення МКС про ордер.

Після рішення МКС російський президент-диктатор Володимир Путін нібито поїхав у турне окупованими територіями. Політтехнолог Борис Тізенгаузен заявив, що це був не справжній Путін.

Таку думку експер висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Тізенгаузен каже, що висловив свою думку, зважаючи на практично повну відсутність охорони біля диктатора та його вільну поведінку.

За словами експерта, голова Кремля приїхав саме до Криму та Маріуполя, бо "реально тригернув ордер". Мовляв, фюрер поїздками показав, що, насправді, не боїться жодних ордерів. Мовляв, він сміливий і величний.

"Незрозуміло, навіщо 15 хвилин знімали потилицю пенсіонера за кермом, чому він їздив вночі - це дивні запитання, на які я знайшов відповідь. По-перше, вночі це відбувалося тому що вдень були б добре видні всі масштаби руйнувань. Він мав їхати за кермом. Технологи Путіна постійно його саджають за кермо, аби показати його дієздатність: дивіться, дід керує автомобілем, все окей. Тремтячі руки, поганий стан здоров’я - лише домисли людей. Раніше його, звичайно, роздягали до пупка, показували торс, але зараз дають чимось покермувати. Але, беручи до уваги, що це не справжній Путін, нам все одно", - зауважив політтехнолог.

Нагадаємо, 19 березня російський диктатор відвідав окупований Маріуполь. Там йому подякували за знищення міста місцеві колаборати й мародери. Так, жінкою, яка дякувала Путіну "за перемогу", виявилася Ірина Волосатова.

У Кремлі заявили, що Путін відвідав окупований Маріуполь для того, щоб проконтролювати його відновлення. Мовляв, відновлення нових територій - тема, яка цілодобово перебуває під контролем президента.

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