Експерт прогнозує новий "жест доброї волі" з боку окупантів: яку територію вони покинуть

Морозна суха погода в найближчі місяці сприятиме рухові українських військових у тих напрямках, які визначені командуванням ЗСУ.

Найближчим часом, після заходу на територію України арктичних циклонів, українські війська зможуть рухатися в напрямках, визначених головнокомандувачем і Генштабом ЗСУ. Найімовірніше, це буде вихід до узбережжя Азовського моря.

Таку думку висловив у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан.

“Такий вихід обвалить російський фронт у Херсонській і Запорізькій областях. Тоді почнеться ще один відхід з території України окупантів, які спробують закритися у Криму та на Донбасі”, - прогнозує експерт.

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Таку перспективу розвитку бойових дій Роман Світан окреслив у проміжку 1-2 місяців. Після цього, за його словами, почнеться захід українських військ до Криму та виконання “певних дій” на території північного Донбасу.

“Такий рух українських військ призведе до повного видавлювання росіян до кордонів 1991 року. Весна наступного року - це той час, коли ми можемо виконати одне з основних наших завдань”, - підсумував він.