Експерт розповів, чи готове НАТО прийняти Україну попри війну

Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеним порядком. Українська армія вже довела, що відповідає всім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридичний складник.

Якщо б у договорі НАТО не існувало правила, що країна, яка перебуває у війні, не може вступити до Альянсу, чи готове було б НАТО прийняти Україну.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів незалежний експерт з регіональної безпеки та питань євроатлантичної інтеграції України, юрист Олександр Калініченко.

"І так і ні. Ні, тому що навряд хтось із держав буде готовий брати на себе підвищені ризики під час активних бойових. Тобто вся логіка втрачається, Альянс стає стороною війни, тому ця історія виключена. Щодо правил Альянсу, насправді у Вашингтонському договорі відсутня норма, яка б казала, що держава, яка стає членом НАТО, вона не повинна перебувати у стані війни, або повинна контролювати всі свої території. Насправді там є 6 стаття, яка прописує, на які території поширюються гарантії колективної безпеки", - зазначив він.

Калініченко також пояснив, що єдиний документ, який насправді не є часткою Вашингтонського договору, це дослідження з питань розширення 1995 року, воно проводилось перед першим, після закінчення Холодної війни, розширенням Альянсу, і там вказано, що будь які країни-кандидати, це стосувалось країн Центральної та Східної Європи, які хочуть стати членом НАТО, мають відповідати певним критеріям – верховенство права, демократичний контроль над Збройними силами, і відсутність територіальних, або етнічних конфліктів.

"Саме цей перегляд у частині нашої держави варто очікувати. Ми маємо на цьому наполягати, бо це вже морально застаріла історія, яка просто використовувалась Росією для того, щоб створювати зони непідконтрольності територій на кордонах держав, які межують з РФ і державами Альянсу для того, щоб поширювати свою сферу впливу. Цю парадигму треба ламати", - резюмував він.

Нагадаємо, Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО.

Вже десять країн блоку підтримали членство України в Альянсі.

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