Експерт розповів, чи погіршилася якість пального на українських АЗС через дефіцит на ринку

Експерт ринку пального Сергій Куюн розповів, що усе пальне, яке йде з Європи, є сертифікованим.
Водночас він зауважує, що якість пального все ж може не відповідати критеріям на немережевих АЗС.
Про це експерт ринку пального Сергій Куюн розповів в ефірі ТСН у п'ятницю, 1 липня.
"Усе пальне йде з Європи сертифіковане. До нього питань немає. Дійсно, ми чуємо, якісь нарікання є. Але, по-перше, їх не так багато, а по-друге, ми бачимо, що усі вони стосуються немережевих, одиночних, периферійних АЗС. Таке було і до війни, насправді. На мережеві станції я не отримував нарікань", - сказав він.
Раніше Куюн розповів, дефіцит пального фіксується у всьому світі, зокрема в Європі, яка відмовляється від російських енергоносіїв. Тому ЄС спершу забезпечуватиме пальним свій ринок, а до України експортуватимуть його за залишковим принципом.
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