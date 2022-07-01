Експерт розповів, чи погіршилася якість пального на українських АЗС через дефіцит на ринку

Експерт розповів, чи погіршилася якість пального на українських АЗС через дефіцит на ринку

Експерт ринку пального Сергій Куюн розповів, що усе пальне, яке йде з Європи, є сертифікованим.

Водночас він зауважує, що якість пального все ж може не відповідати критеріям на немережевих АЗС.

Про це експерт ринку пального Сергій Куюн розповів в ефірі ТСН у п'ятницю, 1 липня.

"Усе пальне йде з Європи сертифіковане. До нього питань немає. Дійсно, ми чуємо, якісь нарікання є. Але, по-перше, їх не так багато, а по-друге, ми бачимо, що усі вони стосуються немережевих, одиночних, периферійних АЗС. Таке було і до війни, насправді. На мережеві станції я не отримував нарікань", - сказав він.

Раніше Куюн розповів, дефіцит пального фіксується у всьому світі, зокрема в Європі, яка відмовляється від російських енергоносіїв. Тому ЄС спершу забезпечуватиме пальним свій ринок, а до України експортуватимуть його за залишковим принципом.

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