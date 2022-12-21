Експерт розповів, чи пов'язані поїздки Зеленського до Бахмута і США

Візиту Зеленського до США передувало багато важливих подій, що стосуються безпекової допомоги Україні. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, як це пов'язано.

Після візиту до найгарячішої точки фронту в Бахмуті президент Зеленський відправився до США на зустріч з лідером штатів Джо Байденом.

У інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чи є зв'язок між цими подіями.

За словами експерта, візиту Зеленського до США передував цілий список важливих подій. Так, напередодні Зеленський відвідав Бахмут - найгарячішу точку фронту, де нагородив українських військових. Крім того, перед поїздкою США офіційно підтвердили свої наміри передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot

"Велика кількість одночасних знакових подій, які, зокрема, демонструють ставлення президента до нашого війська — він не зупинився і приїхав до найбільш гарячої точки в зоні бойових дій, ризикуючи майже усім, навіть життям. Крім того, це відбувається на тлі підсилення нашої протиповітряної оборони нашими міжнародними партнерами", - каже Коваленко.

Експерт нагадав, що зовсім нещодавно з'явилося підтвердження того, що Франція та Італія погодили передавання Україні ЗРК SAMP/T — високотехнологічного ракетного комплексу, який є сучасним аналогом ЗРК Patriot.

"Президент Франції також підкреслив, що Україна вже отримує ЗРК Crotale малого радіусу дії, який використовується передовсім для знищення невеликих об'єктів на низьких висотах. Тобто ми маємо на увазі саме дрони-камікадзе "Shahed-136", - додав Коваленко.

За його словами, всі ці великі події відбуваються комбіновано. Це, найімовірніше, матиме великі наслідки для України.

"У нас багато міжнародних партнерів, але саме США та Велика Британія - це ті локомотиви, які з перших днів штовхають допомогу Україні від міжнародного суспільства, є ініціаторами та каталізаторами цієї допомоги. Тому, на мій погляд, це все комбіновано дуже ефективно і буде мати свій коефіцієнт корисної дії достатньо високий - як інформаційно, так і щодо допомоги", - підсумував експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив із робочою поїздкою до США. Слід зазначити, що це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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