Експерт розповів, чи варто очікувати від Німеччини швидких поставок танків Україні

Німеччина на сьогодні не допомагає ЗСУ більше, ніж інші країни Європи.

Напередодні парламент Німеччини не зміг проголосувати за рішення про передавання Україні танків та бронетехніки. Документ дозволяв негайно відправити до України танки та панцирники з запасів промисловості, а також вимагав поставляти Україні додаткове важке озброєння. Втім, німецькі депутати пропозицію не підтримали, а відправили її на обговорення до комітету закордонних справ.

Велику кількість своїх обіцянок Німеччина виконає саме тоді, коли закінчиться війна з Росією.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Так само я вважаю, щодо танків – танкової зброї. Німеччина це не та країна, яка може повноцінно виконувати те, що вона обіцяє. Це стосується не тільки України. Коли Польща почала постачання своїх танків Україні Т-72М1, то була домовленість між Варшавою та Берліном стосовно того, що ця кількість танків буде мати заміну на Leopard A6 nf Leopard 2A7. Варшава дуже зраділа з цього приводу, відправила нам понад 200 одиниць танків Т72М1, на що Берлін відповів: а в нас немає такої кількості "Леопардів", аби компенсувати вам це відправлення", - підкреслив експерт.

Тоді навіть виник скандал між двома країнами.

Потім Греція мала намір відправити до України 100 БМП на заміну від Німеччини інших БМП, але Берлін пізніше заявив: "Ну ви відправляйте, а ми потім подивимося, коли вам зможемо їх відправити".

"А Греції зараз не надто комфортно позбуватися 100 одиниць БМП, враховуючи не надто дружні стосунки з Туреччиною. Тому, вони поки що зупинилися в цьому питанні. Іспанія також готова була надати 40 одиниць "Леопардів", які перебувають у них на збереженні, але Берлін заблокував це передавання. Там Шольц заявляв, що німецька зброя відіграла вирішальну роль в контрнаступі ЗСУ на Харківщині, але не знаю... Шольцу, мабуть, треба випивати трохи менше пива перед своїм робочим днем. Але, насправді Німеччина на сьогодні не допомагає ЗСУ більше, ніж Польща, Велика Британія, США, Франція, Болгарія та Чехія", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, експерт оцінив перспективи мобілізованих в РФ на території Білорусі.

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