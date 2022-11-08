Експерт розповів, чого очікувати від візиту Сунака до України: "Може стати черговим улюбленцем"

Сунак може привезти зі собою новий пакет військової допомоги для України.

Візит новоспеченого прем’єра Великої Британії Ріші Сунака до України навряд чи відбудеться найближчими тижнями, проте в разі приїзду до Києва, політик оголосить про новий пакет військової допомоги.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив експерт із соціально-політичних питань, політолог та аналітик Максим Джигун.

Він пояснив, чому не варто очікувати, що візит Сунака відбудеться незабаром.

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"Навряд чи відбудеться приїзд Ріші Сунака до України найближчими тижнями, зважаючи на те, що ситуація у Британії залишається доволі гострою і складною у питанні особливо економічної політики. Проблеми у британського прем’єра зараз точаться навколо внутрішньої політики і необхідності відновлювати віру світу в інституції британські і їхній економічний потенціал. Тому відходить на другий план якийсь міжнародний вектор політики Ріші Сунака", – розповів експерт.

На його думку, британський прем’єр може відвідати Україну у перспективі кількох місяців – можливо, до кінця року, можливо, на початку наступного. За оцінками аналітика, перешим і найголовнішим завданням Сунака буде збереження "оцих добрих стосунків між Україною і Британією".

"Ми розуміємо, що прагнення британців затвердити своє лідерство в країнах Східної Європи як серйозного регіонального лідера, це питання не інтересів окремого прем’єра. Це питання національної політики і вектора, який вони собі заклали на десятиліття вперед", – додав Джигун.

"Звичайно, він якщо й прилетить, то буде з собою везти оборонний новий пакет допомоги. Останніми тижнями дещо стишились якісь новини навколо оборонної співпраці і постачання зброї до України. Але я думаю, що Ріші Сунак може цю ситуацію виправити і стати черговим улюбленцем української публіки", – припустив політолог.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив 7 листопада, що Сунак незабаром прибуде до Києва з офіційним візитом.

Своїм можливим візитом британський прем’єр запевнить Україну та західних партнерів у твердій підтримці з боку його країни. Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Васильєв.

Зауважимо, що раніше у розмові з президентом України Володимиром Зеленським Сунак запевнив, що підтримка держави з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли.

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