Експерт розповів, чого очікувати від візиту Сунака до України: "Може стати черговим улюбленцем"

Сунак може привезти зі собою новий пакет військової допомоги для України.
Візит новоспеченого прем’єра Великої Британії Ріші Сунака до України навряд чи відбудеться найближчими тижнями, проте в разі приїзду до Києва, політик оголосить про новий пакет військової допомоги.
Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив експерт із соціально-політичних питань, політолог та аналітик Максим Джигун.
Він пояснив, чому не варто очікувати, що візит Сунака відбудеться незабаром.
"Навряд чи відбудеться приїзд Ріші Сунака до України найближчими тижнями, зважаючи на те, що ситуація у Британії залишається доволі гострою і складною у питанні особливо економічної політики. Проблеми у британського прем’єра зараз точаться навколо внутрішньої політики і необхідності відновлювати віру світу в інституції британські і їхній економічний потенціал. Тому відходить на другий план якийсь міжнародний вектор політики Ріші Сунака", – розповів експерт.
На його думку, британський прем’єр може відвідати Україну у перспективі кількох місяців – можливо, до кінця року, можливо, на початку наступного. За оцінками аналітика, перешим і найголовнішим завданням Сунака буде збереження "оцих добрих стосунків між Україною і Британією".
"Ми розуміємо, що прагнення британців затвердити своє лідерство в країнах Східної Європи як серйозного регіонального лідера, це питання не інтересів окремого прем’єра. Це питання національної політики і вектора, який вони собі заклали на десятиліття вперед", – додав Джигун.
"Звичайно, він якщо й прилетить, то буде з собою везти оборонний новий пакет допомоги. Останніми тижнями дещо стишились якісь новини навколо оборонної співпраці і постачання зброї до України. Але я думаю, що Ріші Сунак може цю ситуацію виправити і стати черговим улюбленцем української публіки", – припустив політолог.
Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив 7 листопада, що Сунак незабаром прибуде до Києва з офіційним візитом.
Своїм можливим візитом британський прем’єр запевнить Україну та західних партнерів у твердій підтримці з боку його країни. Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Васильєв.
Зауважимо, що раніше у розмові з президентом України Володимиром Зеленським Сунак запевнив, що підтримка держави з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли.
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