Експерт розповів, чому Херсон важливий для Путіна: з військової точки зору - це нонсенс

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Путін не хоче віддавати Херсон, оскільки це буде серйозна репутаційна втрата для диктатора, проте окупаційна армія рано чи пізно покине українське місто.

Про це експерт сказав в етері "1+1" в рамках телемарафону.

"На мій погляд, Путін вимагає не віддавати Херсон. Він розуміє, що вихід Росії з правого берега Дніпра - це буде страшний іміджевий удар по особисто ньому, який наважився анексувати ці території, а тепер російська армія звідти втече. З військової точки зору - це нонсенс. Бо Росія там програє: раніше чи пізніше це станеться. Російське командування можливо намагається якимось чином забезпечити мінімальні втрати. Тобто вони демонструють Путіну, що вони там зберігають контроль: певні підрозділи продовжують оборонні заходи та продовжують забезпечувати відхід окупаційної адміністрації. Мобілізовані ж там будуть прикривати відхід боєздатних частин, бо якщо вони там впиратимуться, їх там знищуватимуть, то цей варіант не найгірший для ЗСУ. Тоді ці боєздатні підрозділи не будуть на інших ділянках фронту", - сказав Михайло Самусь.

Контрнаступ на Херсон: що відомо

У Херсоні гауляйтери заявили про евакуацію місцевих мешканців. Експерти вважають, що окупаційна армія може готуватись до вуличних боїв у місті.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що заяви окупаційної влади Херсона про "евакуацію" на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін, ймовірно, наказав не відступати з правого берега Дніпра в Херсонській області. Саме тому агресорка Росія буде утримувати його до останнього.

Офіційні особи США вважають, що просування України незабаром може змусити російські війська в Херсоні відійти, повернувши більшу частину міста під контроль України.

У матеріалі нагадали, що російські окупанти вже почали намагатися перемістити близько 60 000 людей з Херсона на східний берег річки Дніпро.

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