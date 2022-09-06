Експерт розповів, коли почнуть діяти санкції проти російської нафти та як це вплине на державу-агресорку

Такі обмеження суттєво вдарять по російські економіці і державі-окупантці буде складніше вести загарбницьку війну.

Про це в етері ТСН.19:30 сказав директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

"Основним покупцем енергоносіїв з Росії була Європа, зокрема - Німеччина. Санкції, які стосуються нафти, почнуть діяти в грудні цього року, а тому їх РФ не відчула. Крім того окремі європейські компанії відмовлялись від того, щоб купувати російську нафту, бо вважали її кривавою і це правильна позиція. Проте деякі компанії, які знали про обмеження, вони наростили купівлю нафти. Плюс високі ціни дали можливість Росії так багато заробити. Як наслідок - РФ все ще почувається добре і це їй дозволяє фінансувати війну", - пояснив експерт.

Ілля Несходовський додав, що вже зараз G7 хоче встановити максимальну ціну на російську нафту, що вдарить по економіці держави-агресорки.

"Разом з тим РФ зараз відмовилась постачати Європі газ. Через українську ГТС вона постачає лише 20% від тиз потужностей, які мали бути відповідно до контрактів. Вона повноцінно постачає газ по "Північному потоці". Припинивши постачання газу, РФ хоче вдарити насамперед по Німеччині. Але там уже ухвалюють рішення щодо того, щоб переключитись на інші джерела енергії. Німеччина має можливість пережити цю зиму. G7 вже говорить про максимальну ціну, за яку можна купувати російські енергоносії. Китай вже зараз зменшує закупівлю нафти, бо у них немає зростання економіки. Обмеження ціни - це ефективний спосіб, проте там складний механізм. Щодо газу, то це буде потужний удар, якщо ЄС покаже, що вона зможе жити без російського газу. Тоді РФ серйозно постраждає", - зазначив економіст.

Зазначимо, що Росія заробила більше, аніж витратила на війну проти України. Й усе завдяки продажу енергоносіїв. Про це йдеться у звіті фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря. Доходи країни-агресорки від експорту викопних енергоносіїв - нафти, газу та вугілля - за останні шість місяців сягнули 158-ми мільярдів євро, тоді як на війну Москва витратила близько ста мільярдів. Найбільшим покупцем російських енергоносіїв був Євросоюз та Китай.

Нагадаємо, у майбутньому Росію очікує економічна катастрофа через вплив санкцій. Поки російська влада розповідає, що в державі-агресорці відбувається успішне "імпортозаміщення", насправді все не так.

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