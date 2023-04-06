Експерт розповів про перспективи вступу України до НАТО: чи може цьому зашкодити Москва

Перемогу України у війні, яку 24 лютого 2022-го розв'язала Росія, можна назвати гарантією вступу до НАТО для нашої країни. Альянс не прийме Україну - доки не закінчаться бойові дії.

Таку думку під час телемарафону висловив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Кінець нашої війни - це повернення до кордонів 1991 року. Тобто - якщо ми кажемо про перспективу, вона не короткострокова. Це більше середньострокова перспектива. Але після завершення війни Північноатлантичному альянсу дійсно потрібно така армія, як українська, саме в складі НАТО. Отже, вони зацікавлені навіть в якомусь сенсі більше, ніж Україна", - наголосив Коваленко.

Звісно, Кремль усіма силами намагається зашкодити вступу України до Альянсу. Це призвело до того, що тепер Кремль має іншого сусіда-члена НАТО - Фінляндію. Однак співвідношення сил зараз змінюються не на користь Росії, впевнений експерт.

"Якщо ми звернемо увагу на те, що останні майже півтора роки Росія займається тим, що демілітаризує свою армію. Отже, заяви про те, що на її користь є якась перевага перед Північноатлантичним альянсом не відповідають дійсності. До того ж, Росія може тільки погрожувати, але вона ніколи не здійснить якоїсь агресивної дії проти країни НАТО. Фінляндія вже є членом Північноатлантичного Альянсу. І фактично можна казати про те, що однією країною, для якої є реальна загроза від Росії, стало менше", - висловився Олександр Коваленко.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у питанні вступу України до Альянсу немає сумнівів. Втім, у НАТО вважають, що без перемоги над Росією вступ України не матиме значення.

Крім того, голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що заявку України на вступ до НАТО можуть розглянути уже після закінчення війни. За його словами, зараз не час вести предметну розмову про вступ України до Північноатлантичного Альянсу.

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