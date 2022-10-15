Експерт розповів про принцип запровадження санкцій Євросоюзом проти РФ: "Зараз більше експериментують"

Ніхто ніколи у світі не запроваджував стільки санкцій проти такої великої та ядерної країни, як Росія.

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що Євросоюз умовно поділяє санкції на певні рівні: слабші та більш жорсткі. Залежно від ситуації та отримання бажаних результатів, ЄС обирає, який рівень обмежень запроваджувати.

Таку думку Іван Ступак висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Саме зараз твориться історія. Санкції відпрацьовуються в Європі. Ніхто ніколи не запроваджував стільки санкцій проти великої та ядерної країни. Це точково. Після України вони рублять такий собі кубік-рубік. Вони умовно розплановують: жовтий рівень санкцій, там - помаранчевий, червоний, чорний і так далі. І буду їх запроваджувати поступово. Якщо хочуть когось приструмити, достатньо буде зеленого чи жовтого. Якщо хочуть когось "знищити", то треба - чорний рівень санкцій. Зараз більше експериментують. Вони хотіли пройтися в режимі лайт. Вони запроваджували дуже точково, але це не спрацювало. Тому санкції будуть запроваджувати. Повинна бути жорстка позиція нашої країни. Ми мусимо постійно тиснути", - наголосив Ступак.

Як санкції впливають на Росію

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну низка європейських країн та США запровадили санкції проти Росії та її найбагатших людей.

За даними ЗМІ, найбагатші росіяни від початку 2022 року втратили майже $95 млрд. Найбільших фінансових втрат зазнали засновник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та голова ради директорів "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов.

Також санкції обмежили здатність країни-терористки поповнювати військові запаси. Так, через брак підшипників у Росії було підірвано виробництво танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем. Росія втратила понад 6000 одиниць техніки від початку повномасштабного вторгнення. Водночас російські військові щосили намагаються придбати мікрочипи, двигуни та тепловізійні технології, необхідні для створення нової зброї.

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