Експерт розповів про ситуацію на фронті: в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Росіяни продовжують зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Втім, загальну ситуацію на фронті можна описати - як очікування контрнаступу Збройних сил України.

Таку думку висловив професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного Андрій Харук в ефірі "Суспільного" під час телемарафону.

Він наголосив, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають затяжні і вперті бої.

"Майже позиційні, без значного просування з того чи іншого боку. Це наштовхує на думку, що в росіян не так багато ресурсів для того, щоб розвивати активні дії ширше. Це дає певні надії та сподівання, що наше командування просто чекає вдалого моменту для того, щоб вдарити по цих позиційних глухих кутах. Таким чином загальну ситуацію можна окреслити як очікування того самого нашого наступу, який, сподіваюсь, ось-ось розпочнеться, буде завданий удар у найбільш оптимальному місці", - розповів експерт.

Андрій Харук також прокоментував слова засновника "вагнерівців" Євгена Пригожина про те, що його найманці нібито юридично захопили Бахмут. Втім, такі заяви абсолютно нічого не змінюють, наголосив він. Разом з тим вже самі росіяни наголошують, немає ознак того, що українські війська готувалися б до виходу з Бахмута.

"Це безглуздя - заява, спрямована на внутрішнього російського споживача цього медіа-лайна, яке висловлюють російські пропагандисти. Безумовно, вона спрямована на те, щоб нагадати громадськості, що Пригожин існує. Безумовно, в Бахмуті тривають важкі бої від липня. Ситуація поки що радикально не змінюється", - наголосив Андрій Харук.

Нагадаємо, у Пентагоні наголошують, що місто Бахмут перетворилося на "справжню м'ясорубку, що перемелює найманців ПВК "Вагнер" та стримує на позиціях сили російської армії. У Міноборони США вважають, що оборона Бахмута є частиною підготовки до контрнаступу.

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