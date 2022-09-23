Експерт розповів про ймовірність ядерного удару по території України: до чого тут Лукашенко

Путін погрожує ядерною зброєю, коли у Росії все йде не за планом. Це ознака слабкості і страху.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Як тільки у Росії починають говорити про ядерну зброю, це означає, що вони не досягають тих цілей, яких хотіли, або вони зазнають поразок. Вперше Путін заговорив про ядерну зброю наприкінці лютого, коли їм не вдавалося захопити Київ швидко і відбивалися всі атаки. Він тоді викликав на зустріч міністра оборони РФ Шойгу і начальника генштабу РФ Герасимова і дав наказ привести сили ядерного стримування у повну бойову готовність", - розповів експерт.

Після цього почали лунати заяви багатьох російських політиків, зокрема Медведєва, який писав про "судний день" щодо Криму та інші нісенітниці про "ненависний Захід", який він "збирається знищити". Потім Лавров промовився про те, що якщо Захід буде надалі постачати Україні зброю, це означає, що Росія "може відповісти".

"Насправді це вже доходить до абсурду, коли діти цієї так званої "Кремлівської еліти" вчаться у США, Британії та інших країнах, або коли у них там бізнеси, активи, рахунки, і вони погрожують цим країнам знищенням", - зауважив Мусієнко.

Тепер, каже експерт, Путін знову почав погрожувати, аби залякати та шантажувати Захід.

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"Це ознака слабкості, це шантаж і тиск на Захід. Всі знають, що все ж таки ця зброя у нього (Путіна - ред.) є. Він іноді має вигляд не зовсім адекватної людини, який має маніакальні амбіції – він одержимий неоімперською ідеєю. На Заході дехто цього остерігається, тому Путін шукає "болючі точки", по яких можна отак вдарити", - пояснив експерт.

При цьому Мусієнко наголосив, що Україна російського диктатора не боїться.

"Ніхто з українського керівництва не сказав: "Ой, лишенько, що ж буде". Ми розуміємо, хто проти нас воює, і ми розуміємо всі ризики", - наголосив Мусієнко.

Крім того, експерт пригадав, що про ядерну зброю не раз казав і Лукашенко. Мовляв, потрібно розмістити ядерні боєголовки і на території Білорусі, адже літаки НАТО нібито літають і модерують ядерний удар. При цьому, за словами експерта, єдині плани, які були у Радянського союзу, а потім у Росії, щодо ядерного удару, стосувалися якраз Польщі, Литви або напрямку далі на північ.

"Від 2006 року Росія проводила ряд навчань, під час яких (із залученям Білорусі) моделювалося нанесення тактичних ядерних ударів по Варшаві і по Копенгагену. Потім це розширювалоя, зменшувалося, але в будь-якому випадку точки для ядерних ударів розташовувалися по цій лінії від Калінінграду на північний схід або на захід. Носії тактичних ядерних зарядів розміщені саме в Калінінграді. Це ракети Іскандери", - розповів Мусієнко.

Тепер експерт сумнівається, що росіяни змінили точки потенційних ядерних ударів, адже план Росії полягає в тому, щоб погрожувати ядерною зброєю передовсім країнам НАТО і Європі. РФ розмістила свої ядерні боєголовки просто посеред Європи у Калінінграді і продовжує шантажувати світ.

"Лукашенка в цій ситуації підставляють. Якщо на території Білорусі буде якийсь літак, який має ядерну боєголовку, як хоче Лукашенко, то удар у відповідь з боку НАТО чи Європи може бути не по території Росії, а по території Білорусі, що, мабуть, влаштовує і Путіна. Лукашенка йому і так не шкода", - каже експерт.

Наразі для України ризики ядерного удару існують переважно в теорії.

"Щодо України, то теоритично ризики існують, але практичної підготовки до ядерного удару не помітно. Це (погрози - ред.) передовсім скеровано на Захід, аби Захід злякався, побоявся ядерної війни і міг зменшити підтримку України, або говорити з українським керівництвом про компроміси і перемир’я з РФ", - наголосив експерт.

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