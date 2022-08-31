Експерт розповів, скільки безпілотників Іран передав Росії та чи допоможуть вони їй у війні

РФ отримала першу партію ударних іранських безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки безпілотників передав Іран Росії та чи допоможуть вони країні-агресорці у війні проти України.

Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.ua 31 серпня.

"Я думаю, якщо воно і принесе користь, то незначну. По-перше, там йшлося про сотні, а виявилося, що десятки. На порядок менше. По, друге, як пише американська преса, Іран передав три види безпілотників: два розвідувально-ударних і один "Камікадзе". А напередодні перед цим з'явилося відео, де знімають показові стрільби з безпілотника "Камікадзе". Вочевидь, росіяни або не знають, або просто не звернули на це увагу, що цифровий відеозапис можна зробити розкадровку. Так от, на розкадровці чітко видно, що об'єкт по якому поцілили, підривається раніше, ніж у нього влучає безпілотник. Отака от показуха в ліпших традиціях Радянського Союзу, які перекочували до РФ", - розповів Жданов.

Водночас він додав, що ці іранські безпілотники мають технічні несправності, оскільки є копіями.

"І так, дійсно, є проблеми, оскільки це не оригінальні апарати, а усі мікросхеми були скопійовані. Вони це робили методом наукового тику, спроб та помилок. Тому є технічні проблеми. І зараз російські оператори будуть тільки навчатися ними керувати. Далі подивимося, скільки Іран передасть ще і чи взагалі передасть, бо офіційний Іран заявляв, що не буде цього робити напередодні підписання нової ядерної угоди зі США. А, можливо, буде передавати. Тоді будемо чекати результатів на полі бою, коли вони з'являться", - додав експерт.

Раніше у Білому домі підтвердили інформацію, раніше поширену у ЗМІ, що Іран передав РФ безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed для війни в Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 189-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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