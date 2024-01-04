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Ракетні обстріли кожні 2-3 дні: експерт назвав два сценарії російських ударів по Україні

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Ракетні обстріли кожні 2-3 дні: експерт назвав два сценарії російських ударів по Україні

Експерт спрогнозував нові ракетні удари та назвав сценарії. Колаж ТСН.ua

Олександр Коваленко розповів, скільки ще ракетних ударів РФ може нанести по Україні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що Росія могла накопичити до 500 ракет "Калібр" та типу Х-505 і Х-101. Цього РФ може вистачити на 5 масованих ударів або ж окупанти зменшать використання ракети і битимуть частіше. 

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Є два сценарії. Той, про який говорить Юрій Ігнат - це сценарій масованих ударів. Вони використовують велику кількість носіїв з досить старих літаків Ту. А тому вони повинні підготувати боєкомплект для спорядження і так далі. Ще треба обслуговувати самі літаки. Після кожного такого польоту їм потрібне обслуговування і навіть легкий ремонт. Тобто не все так просто. А тому повинні бути паузи 4-5 днів", - пояснив він. 

Експерт додав, що росіяни можуть зменшити використання кількості ракет і завдавати ударів кожні 2-3 дні. 

"Вони можуть використати сценарій травня-червня 2023 року, коли вони зменшили використання ракет, запускаючи по 15 повітряних об'єктів. Так вони можуть робити кожні 2-3 днів. Бо один Ту-95, якщо його не перевантажувати може нести від 2 до 4 ракет. І вони можуть перейти на такий варіант, щоб "кошматрити" Україну", - пояснив оглядач. 

Олександр Коваленко додав, що орієнтовно РФ могла накопичити до 500 ракет. 

"Якщо хочуть продемонструвати, що в них багато ракет і вони хочуть всіх бомбити, то у них цей ресурс дуже швидко закінчиться. Бо росіяни мали станом з вересня до кінця грудня 2023 року, з урахуванням їх можливостей виробництва, десь до пів тисячі ракет Х-101, Х-505 та "Калібр". 160 ракет вони уже використали. Тобто їм вистачить ще на 4-5 масованих ракетних ударів. Я думаю, вони це робитимуть або пройдуть на застосування обмеженого боєкомплекту", - сказав він. 

Нагадаємо, Коваленко припустив, що хотіла РФ знищити в Києві

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Дата публікації
Перегляди
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