Ракетні обстріли кожні 2-3 дні: експерт назвав два сценарії російських ударів по Україні

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що Росія могла накопичити до 500 ракет "Калібр" та типу Х-505 і Х-101. Цього РФ може вистачити на 5 масованих ударів або ж окупанти зменшать використання ракети і битимуть частіше.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Є два сценарії. Той, про який говорить Юрій Ігнат - це сценарій масованих ударів. Вони використовують велику кількість носіїв з досить старих літаків Ту. А тому вони повинні підготувати боєкомплект для спорядження і так далі. Ще треба обслуговувати самі літаки. Після кожного такого польоту їм потрібне обслуговування і навіть легкий ремонт. Тобто не все так просто. А тому повинні бути паузи 4-5 днів", - пояснив він.

Експерт додав, що росіяни можуть зменшити використання кількості ракет і завдавати ударів кожні 2-3 дні.

"Вони можуть використати сценарій травня-червня 2023 року, коли вони зменшили використання ракет, запускаючи по 15 повітряних об'єктів. Так вони можуть робити кожні 2-3 днів. Бо один Ту-95, якщо його не перевантажувати може нести від 2 до 4 ракет. І вони можуть перейти на такий варіант, щоб "кошматрити" Україну", - пояснив оглядач.

Олександр Коваленко додав, що орієнтовно РФ могла накопичити до 500 ракет.

"Якщо хочуть продемонструвати, що в них багато ракет і вони хочуть всіх бомбити, то у них цей ресурс дуже швидко закінчиться. Бо росіяни мали станом з вересня до кінця грудня 2023 року, з урахуванням їх можливостей виробництва, десь до пів тисячі ракет Х-101, Х-505 та "Калібр". 160 ракет вони уже використали. Тобто їм вистачить ще на 4-5 масованих ракетних ударів. Я думаю, вони це робитимуть або пройдуть на застосування обмеженого боєкомплекту", - сказав він.

Нагадаємо, Коваленко припустив, що хотіла РФ знищити в Києві.

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