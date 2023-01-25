Експерт розповів, як Україна змінила статус Росії у світі та вказав на важливий нюанс

Україна розвіяла міф про те, що Росія - це наддержава, яку потрібно боятися. Проте багато країн не наважуються протистояти агресору, оскільки хочуть відновити економічні стосунки.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний експерт Максим Джигун.

"Є приклад країн Балтії. Невеликих держав, але водночас там є величезна воля до демократії та свободи. Їхній приклад вказує, що є все менше держав, які б могли зважати на Росію, як якусь серйозну загрозу для своєї безпеки. Я думаю, що Україна стала творцем зміни позицій світу до Росії. Бо до 24 лютого РФ була головною загрозою міжнародного масштабу для цивілізованого світу, ядерною загрозою та непередбачуваним гравцем. Але саме українські військові продемонстрували, що Росія - це великий фейк. Ми не кажемо, що вони слабкі, але ми показали, що РФ не є тією загрозою, яку малювали західні держави", - сказав експерт.

Максим Джигун додав, що Захід не боїться Росії, проте є важливий нюанс. Деякі країни хотіли б відновити економічну співпрацю з агресором.

"Країни не бояться РФ, а радше думають про економічний розрахунок. Питання нафти та газу завжди було темою шантажу для РФ, але зараз уже бачимо, що світ може обійтися без російських енергоресурсів. Є країни, які хочуть закінчення війни та повернення на російські ринки", - пояснив експерт.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. Свій тиск ворог прагне посилити ще масштабніше і кинути в бій більше людей і техніки.

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