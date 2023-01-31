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"Росія - божевільна": експерт спрогнозував, чи буде новий наступ на Київ, та попередив окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Росія - божевільна": експерт спрогнозував, чи буде новий наступ на Київ, та попередив окупантів

Фото: Associated Press

Експерт вважає, що Київ знову може бути під загрозою.

Росія може піти у новий наступ на Київщину вже цього року, проте окупанти не матимуть в цьому успіхів, адже наша держава на цей раз встигла підготуватись. 

Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Великий наступ уже почався. Ворог тисне на Сіверсько-Бахмутському напрямку та в районі Вугледару. Окупанти кидають у бій піхотні підрозділи. Чи вдасться Росія до такого наступу, який був на початку війни, тобто піти на Київщину - це питання. На мою думку це можливо, хоч виглядає божевільно. Але минулого року нас справді застали зненацька. І ми дійсно не знали, що буде такий удар, але ми це витримали. Зараз не розумію, на що ворог розраховує. На півночі побудована так звана українська "лінія Манергейма", у нас набагато краща ППО. Уся російська авіація буде збита. Але не відміняємо їхнє божевілля, це може статись. Дату наступу не можливо відгадати", - пояснив Петро Черник. 

Військовий експерт наголосив, що росіяни не матимуть успіху на Київщині, проте і Україні через це буде не просто. 

Ймовірність нового наступу Росії на Україну 

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти готують повномасштабний наступ на територію України. Генерал прогнозує, що під ударом знову може бути Київ. 

Інформацію про ймовірний наступ підтвердили також Володимир Зеленський й інші високопосадовці. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ще більшого наступу на Україну варто очікувати в лютому 2023 року. 

Інформацію про новий наступ Росії на територію України підтверджує також генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2197
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