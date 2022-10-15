Експерт: європейці зрозуміли, що Росія – не надійний партнер, повернення до російського газу не буде

Експерт зазначив, що ця зима поставить крапку у питанні залежності Європи від російського газу.

Європейці вже остаточно зрозуміли, що Росії не можна довіряти, вона – не надійний партнер. Особливо це стосується питання експорту енергоресурсів.

Про це ТСН.ua розповів експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"З кожним місяцем переконливість країн Європи рухатись разом з Україною – все більше зростає. Все більше європейців розуміють, що повернення до 2013 року – все більше до нуля. Розуміють, що росіяни – не надійний партнер. Історія з газовим вентилем, коли Росія почала крутити її в різні сторони, європейці, а зокрема, німці, зрозуміли, що росіянам не можна довіряти", – говорить експерт.

За словами Ступака, навіть у радянські часи, які б не були складні політичні стосунки Росії з Європою та США, росіяни розуміли, що нафто та газопроводи – це табу, їх не можна використовувати для шантажу.

"Путін все це, так би мовити, "скомкав", труба стала для нього політичним важелем впливу. Коли європейці перезимують цю зиму, коли вони перейдуть на газ з Норвегії, Катару, Алжиру, то не буде повернення до російського газу. Європейці вже не повернуться до росіян по газ. Росіяни вже починають носитися з цим газом. Але немає охочих брати той газ і знову потрапляти в залежність, ніхто цього вже не хоче", - резюмував експерт.

Газовий шантаж Росії та вибухи на "Північних потоках"

26 вересня стало відомом про розгерметизацію двох ниток першого "Північного потоку" та однієї – "Північного потоку-2". Тоді у Кремлі "не виключали можливості саботажу". В Україні інцидент назвали "спланованим терактом та актом агресії Росії проти ЄС".

Після вибуху газ кілька днів витікав до Балтійського моря.

Тим часом розслідувачі зі Швеції заявляють, що "Північний потік" підірвали навмисне. Докази свідчать про серйозний саботаж.

Російський президент Володимир Путін назвав вибухи на "Північному потоці" "актом міжнародного тероризму, метою якого є якого підірвати енергетичну безпеку Європи".

В МЗС України також попередили, що Росія може готувати провокації з пошкодженням газопроводу "Турецький потік", аби обмежити постачання газу до Європи.

Після ракетних обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури в України, міністерство оборони Чехії заявило про посилення охорони таких об'єктів країни.

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