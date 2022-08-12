Експерт з питань енергетики пояснив, чи змусить Україну втрата ЗАЕС купувати електроенергію в ЄС

Якщо буде відімкнення від нашої мережі ЗАЕС, вона все одно буде працювати на окупований південь.

Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк", експерт з питань енергетики Андрій Закревський пояснив, чи змусить втрата ЗАЕС Україну купувати електроенергію в Європі.

Про це він розповів в ефірі спільного проєкту "Сніданку з 1+1" і ТСН "Розмови про важливе".

"Наразі, на жаль, через військові дії ми перебуваємо у ситуації профіциту електроенергії і розширюємо можливості продажу нашої електроенергії на експорт. Лле це зараз так. Коли настане зима, як би нам не довелося знову купувати електроенергію у Європі. Така втрата (ред. - ЗАЕС) буде для нас потужна, тому що іноді це 50% електроенергії, яку ми споживаємо", - пояснив експерт.

Водночас він зазначив, що, на щастя, Україна на пів року раніше об'єдналися з європейською енергосистемою. Більше того Єврокомісія ухвалила рішення, що атомна і газова електрогенерації є зеленими і це для нас дуже добре.

Закревський також додав, що існує велика ймовірність того, що може статися так, що РФ відмовиться від ЗАЕС, якщо ЗСУ звільнять південь.

"Але я б не поспішав з моментом підключення ЗАЕС до мережі РФ. Бо ми бачимо, які новини йдуть з півдня. Ми бачимо, яка наразі паніка в Криму. Тому може так статися що для Росії це не буде мати сенсу, може так статися, що вони від цього швидко відмовляться через військову та технологічну неспроможність", - зауважив експерт.

Нагадаємо, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

Раніше українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

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8 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Що стосується реакторних установок, вони контролюються сьогодні українським персоналом і у нас немає інформації, що там є якісь мінування цих об'єктів, але вони можуть це зробити у будь-який час, додав Котін.

11 серпня загарбники вкотре декілька разів обстріляли ЗАЕС і території поблизу атомного об'єкта.

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