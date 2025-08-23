Експерт здивував, навіщо Росія вдарила по американському заводу в Україні: що там виробляли

Росія вдарила по американському заводу в Україні / © Facebook Андрія Сибіги

Реклама

Під час останнього масованого удару по Україні армія РФ атакувала американський завод на Закарпатті — в Мукачеві. Завод цивільний — про жодне військове виробництво не йдеться. Це був показовий удар.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

На підприємстві виробляли побутову техніку, кавомашини зокрема. Під час атаки, за словами Олега Жданова, ракети і «Шахеди» обережно облетіли Київ.

Реклама

«У Росії знають, що в столиці більш щільна ПВО, і ми могли б позбивати частину засобів повітряного нападу в районі Києва. Тому вони обійшли з півночі і ударили по заходу. Це натяк на те, що вони можуть дістати до шляхів постачання техніки і озброєння. Ну і плюс американське підприємство, яке виробляє побутову техніку, електроніку. Вони по ньому вдарили і зараз будуть насолоджуватися реакцією США», — вважає військовий експерт.

Це, до речі, питання гарантій безпеки, додає Олег Жданов:

«А якщо б це були, припустимо, спостережні місії, миротворчі сили? То Росія по ним ударить. Вони ж заявляли ще в 2023-му році, що ми знайдемо ці іноземні війська і навмисно нанесемо по ним удар. Пам’ятаєте, коли Макрон пропонував нам свій іноземний легіон в якості миротворчих сил? А Мєдвєдєв тоді там з бодуна вийшов і сказав, так ми вб’ємо цих французів на територію України, і що буде робити Франція? Оголосить нам війну? І після цього ця тема зникла», — каже Олег Жданов.

На його думку, це був показовий удар. Адже армія РФ не зосереджувала зусиль на окремих цілях.

Реклама

«Ракети розподілили по різних цілях. По одній, по дві ракети, але по різних цілях. Не більшу частину на одну, як це було останні рази. Вони просто продемонстрували, що удар може бути по західних кордонах, масований удар — і байдуже це американський завод, французький чи український», — каже Олег Жданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МУКАЧЕВО після страшного удару по заводу США! : це послання Путіна Америці? Закарпаття НА ВУХАХ!