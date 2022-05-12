Експерти і урядовці розповіли, коли з’явиться достатньо пального і на якій ціні зупиниться

У різних регіонах різна кількість пального, як і ціни на нього, маленькі заправки можуть правити за бензин і по 65 грн.

Черги огинають вулицю й завершуються далеко за рогом – так чекають на одній із небагатьох заправок у Запоріжжі, де зараз є пальне. Більшість - узагалі не працюють. Деінде заправляють хіба спецтранспорт, поліцію, військових й комунальників, йдеться в ТСН.

«Палива ніде немає. Особливо дизеля взагалі немає. І відпускають ліміт – по 10 літрів. Більше не можна», - кажуть на заправці,

А от з газом в місті проблем нема, він є за ціною у районі 37 гривень за літр. І в деяких місцях навіть без черг.

Проблеми із бензином і в Чернівцях, дещо простіше із дизелем, який в середньому продають по 43 грн. Відпускають по 10-15 літрів на руки. Однак і за ними треба відсоти у черзі із сотні авто.

Більшість водіїв не скаржаться. Кажуть, розуміють, що в країні війна і готові до незручностей і - діляться між собою координатами заправок, де пальне є.

На Одещині також черги, але принаймні у місті, на відміну від області пальне є, кажуть водії. Тут так само відпускають по 10-15 літрів в одні руки. Бензин коштує до 40 гривень літр, як і рекомендувала держава. Дизпалово - близько 45. «Я тільки приїхав з кордону з Польщею, в Одесі взагалі проблем з цим немає. До Одеси працюють лише дві заправки та черги», - каже один із водіїв.

У Вінниці також заправитися вкрай складно. Велика кількість АЗС працюють лише за паливними картками й не більше 10-20 літрів. Та й то не регулярно, буває простоюють по кілька днів.

В цілому майже в уся країна відчуває паливний дефіцит. І хоч ситуація ліпша, аніж минулого тижня, експерти кажуть, збільшення поставок через Польщу поки не запрацювало, як очікували. Із 200 тисяч тонн на місяць нині заїхало приблизно на 60. І цього мало. «Рух є, рух позитивний, але найближчі 2 тижні, давайте так будемо говорити, ситуація буде досить складна», - кажуть експерти.

Проблеми з паливом: як вирішується ця проблема

На ситуацію тисне те, що українці повертаються додому. Виникає дефіцит серед приватних споживачів, оскільки основна кількість пального нині спрямована на забезпечення роботи критичної інфраструктури та збройних сил. До цього додається і фактор логістики. У деякі регіони нині просто не везуть великі обсяги, бо там немає достатньої кількості споживачів. Проблеми є й у містах, що близькі до лінії фронту. «Часто елементарно важко найти водіїв, які будуть їхати в райони, які близькі до зони бойових дій. Але я впевнений, що і в цих регіонах буде ситуація покращуватися і в горизонті 3 - 3,5 тижні там буде краща ситуація», - каже радник міністра енергетики Олександр Харченко.

Також читайте Знімальна група ТСН потрапила під обстріл касетними бомбами в Мар’їнці

Щодо цін - то частина заправок таки продає пальне за рекомендованими державою цінами за картками та готівку. Інші ж - збувають його виключно через додатки чи паливні картки. І там вартість може відрізняться від рекомендованих державою щонайменше на 5 гривень. Деякі постачальники узагалі не продають пальне населенню, а лише оптовим покупцям, там ціна не регулюється. Водночас, на деяких заправних станціях, які не входять до великих мереж, можна побачити і космічні цінники - від 65 гривень і вище за літр бензину. Зазвичай там немає черг, а люди заправляються хіба від безвиході.

«Тут уже питання до місцевої влади, яка має впливати на таких фантазерів. І застосовувати інструменти, а їх уряд надав достатньо, щоб заспокоїти тих, хто зловживає», - додає Харченко.

Водночас експерти припускають, у перспективі ціни на пальне будуть таки зростати. Орієнтуватись треба на ярлики у сусідній Польщі. « Ми імпортуємо з Європи. Так, всі дають підтримку, але не можна говорити, що нам дешево віддають. Це теж бізнес. І тому це відбивається на ціні. І от дизпаливо, яке зараз продають по 45 - воно б реально мало бути би в районі 60 гривень. І, на жаль, воно буде рухатися в той бік. І це саме стосується бензину», - каже Юрій Корольчук.

Інші ж експерти певні - нинішні граничні націнки, відсутність акцизів цілком дозволяють тримати ціну у межах нинішньої, мережам заробляти, а громадянам отримувати паливо по прийнятній ціні. А вартість мала б зростати лише у випадку здорожчання пального у Європі. Втім, мова йде лише про 3-5 гривні. Та остаточно тенденція стане зрозуміла на початку - в середині червня, коли ситуація із поставками палива стане стабільною.

Коли на заправках буде достатньо палива – експерт

Читайте також:

Волонтери рятують тварин на Київщині і створюють нові притулки, щоб був час знайти їм господарів

Ризикують власним життям заради чужого: у День медичної сестри – про героїчних жінок

"Чьоткий паца з Рівного", який став героєм мемів, тепер боронить Україну і "мєрзостью" називає ворога