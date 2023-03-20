Експерти можуть до міліметра фіксувати злочини росіян всього за лічені години замість днів, які витрачали раніше

Вже понад 16 тисяч зруйнованих будівель експерти обстежили на Харківщині. Житлові будинки, школи, пам’ятки архітектури, які росіяни зруйнували під час бомбардувань, з повітря за допомогою дрона вивчають фахівці з інституту судових експертиз. За допомогою 3D-сканера обстежують будівлю зсередини, і таким чином встановлюють реальний обсяг матеріальної шкоди, а також вид снаряду та навіть звідки його запустили, йдеться в ТСН.

Купа цегли, обгорілі перекриття, а над цим майорить український прапор - все, що лишилося від Мереф’янського ліцею після влучання російського снаряду. Директорка пані Тамара зі сльозами згадує день, коли росіяни нищили її ліцей. “Приходили випускники, які закінчили школу 50-60 років тому, але вони тут стояли і просто ридали на цих руїнах. І також кинулись нам допомагати. Стіни падали. Рушились перекриття. Було надзвичайно жахливо і страшно”, - каже вона.

Одразу після влучання жінка разом з колегами одразу ж кинулась витягувати з полум’я шкільну документацію. Споруда тим часом розсипалась на очах. “Вціліла тільки частинка, де була бібліотека і три класні кімнати. Через вікна ми що могли витягли - всі підручники. Десь процентів 70 - ми врятували”, - каже директорка.

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Серед уламків досі можна розгледіти зошити, фіранки з вікон, залишки меблів. Усе уважно оглядають експерти з інституту судових експертиз. З повітря будівлю обстежують за допомогою дрона, а зсередини, під уламками, куди людині не потрапити, усе фіксує 3D сканер. Це дозволить від 1 до 7 міліметрів побачити усю споруду.

Грунтуючись на цих даних, згодом на комп’ютері відтворять модель будівлі і встановлять усі пошкодження. Зможуть визначити, який боєприпас спричинив руйнування та навіть звідки його запустили. “Ракети більш проходять в фундамент будівлі та углубляються. Наприклад, може бути 2-3 до 5 метрів глибиною. Бомба, якщо фугасна, то характер пошкоджень інший. Вона вибухає на поверхні з будівлею”, - каже судовий експерт Владислав Ходорич.

На комп'ютері можна буде розгледіти кожну тріщину у стіні та кожну цеглину, аби оцінити завдану шкоду. Це потім стане черговим доказом у суді проти Росії. За рік вторгнення фахівці дослідили вже 16 тисяч зруйнованих будівель на Харківщині. Справа просувається швидше, відколи фахівці отримали 3D-сканер. “Як раніше було - рулетка, лазерна рулетка і пішки навкруги будівлі. Якщо б на оцій будівлі, то експерти працювали б мабуть декілька днів, а так ми відпрацювали майже 2 години”, - кажуть фахівці.

“Ми обстежуємо житлові будинки, квартири, громадські об’єкти інфраструктури, офісні будівлі. Найбільшої шкоди було завдано об’єкту - це 155 мільйонів гривень”, - додають дослідники.

Експертизу проводять навіть за рік після влучання. Головне, кажуть експерти, аби вчасно був складений акт про руйнування. Тоді дослідження проводитимуть з урахуванням погодних умов - дощу та снігу.

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