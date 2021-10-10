Експерти порадили, як перебрати гардероб, щоб заощадити місце на полицях і гроші в гаманці

Експерти порадили, як перебрати гардероб, щоб заощадити місце на полицях і гроші в гаманці

Радять позбуватись старих речей, але не викидати їх, а дарувати.

У міжсезоння зазвичай повний хаос в гардеробах. Тепер одягтись на роботу самому і мамам зібрати дітей до шкіл і садків займає вдвічі більше часу. Та виявляється є знавці і секрети, які допоможуть провести зміну сезонів в гардеробі так, аби і правильно і зручно, і ще й місце вільне лишилося.

Про всі секрети у ТСН.Тиждень

Наталя з тих, хто любить сукні, але носить джинси. І не малою мірою тому, що не має якоїсь системи. «Кожного ранку я думаю, як мене підібрати колір, текстуру в одязі, особливо, коли ти вже переходиш на зимовий одяг з літнього, і це буває реальна запара зранку. Запізнююсь хвилин на 15-20 це стандарт», - каже дівчина.

Працює Наталя по 15 годин на добу. Часу на порядок у шафі геть немає, але насправді лише він і допоможе їй зекономити час.

Тому журналісти запросили до неї додому Олену Устіч, у жінки модна і відносно нова для нашої країни професія – організаторка простору. І це прямо таки наука. Але доведеться заплатити 200-800 грн за годину.

Перебирати гармидер у нашій шафі треба двічі на рік. Навесні та восени. Зараз саме ідеальний час для цього. «Перші сніги не за горами, тому нашій героїні знадобляться теплі речі. Вона не повинна їх шукати в той ранок, коли випав сніг», - зазначає експертка.

Речі потрібно сортувати, якщо не вдякали довго, то вже і не вдягнете. Інколи речі так лежать десятиліття. Тож одяг, який не носимо рік чи два на виліт з шафи. Теж з речами у яких є будь-які дефекти. Не носили на ремонт досі і не понесете. Геть і все, що стало не за розміром.

«Буває річ красива, але її подарував хтось, хто не дуже імпонує цій людині. Ніби і шкода її позбутися, але і носити не хочеться. Людина бере в руки річ і за 2 секунди можна побачити, вона їй потрібна чи не потрібна», - твердить Олена.

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Інші складаємо по сезону. Літній одяг – подалі від очей. На верхні і нижні полички

«Літній одяг бажано, щоб він був випраний, але невипрасуваний. Бо запах потім неприємний буде. Важливо, щоб одяг, який ви зберігаєте до наступного сезону, щоб він був у закритому вигляді. Це може бути короб з кришкою, кофр із замочком.

А от підходящі для холодів речі акуратно складаємо на найвиднішому місці. «Світерочки, які вона буде носити найближчим часом. На вішачках речі з вовни дуже витагуються. Некомфортно речам висіти», - пояснює Олена.

Поруч актуальні брюки та джинси. І футболки, аби піддіти під светрик чи кардиган.

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«Бувають стовпчиками розташовані речі, якщо дістати знизу, все розвалиться. Органайзери у шафі дозволяють вибрати потрібну річ», - каже експертка.

На вішаки, бажано, однакові і міцні, розвішуємо інші сезонні речі. Обов’язково розділяємо за призначенням – речі для спорту, діловий одяг і повсякденний. Кожній категорії – своє місце. Верхній одяг і взуття тримайте поближче до виходу з квартири.

А от що модно цього сезону, і які речі забрати із собою зі спекотного літа в холодну осінь? Силістка Кристина Алексійчук готова полегшити полегшить ранкові модні збори на роботу. Послуги таких фахівців 150-200 доларів.

«Влітку ми обираємо яскраві кольори, а взимку більш класичні - бежевий актуальний, сірий. А ще ми можемо виділити відтінок ніби шоколад з карамеллю», - каже Кристина.

Перше правило модної осені – будь наче капустинка, багатошаровість у моді, а заразом і тепло. Фуболку і під піджак, і під светрик. Щоправда, є умова. «Нам треба, щоб було видно, що виглядає футболка. То має бути різна текстура матеріалів, бо якщо ви одягнете на гольф жилет трикотажний, ви будете як бочка», - твердить дівчина.

Ще один тренд – оверсайз, ніби одяг дуже на виріст. Або ж мішкувату річ лишити лише зверху. Ну і головний осінній тренд. «Третє правило – модно те, в чому тепло. Цьому сприяють модні тренди наприклад, завязати светр як шарф», - додає Кристина.

Носіть шапки-біні, стьобані куртки і жилети, а ще пальта...«В цьому сезоні модні пальта зі спущеною лінією плеча. Вони можуть бути по моделі, як халати», - твердить дівчина.

Для романтичного образу – туфлі-лодочки і тілесні панчохи. Для більш актуального – рок-н-ролльного, важкі чоботи і чорні панчохи.

Та от вічне питання – що одягти? Стилістка каже, є один секретик, як більше не запізнюватися.

«Розвісити їх за образами. Або виділити день, щоб поформувати образи, пофотографувати їх на телефон і мати на телефоні папочку з осінніми образами, зимовими образами. Це зручно, бо ти прокидаєшся, зайшов у папочку, що тобі хочеться сьогодні одягнути і пішов», - радить експертка.

І от якщо після розбору гардеробу ви таки знайшли речі, які висять без діла. Знайдіть у собі сили від них позбутися.

«Якщо ви не будете цього робити, ви себе програмуєте на бідність. Якщо ви дивитесь на стару кофтинку і думаєте, що вона вам колись знадобиться і ви будете знову її носити - це ілюзія. Як ви уявляєте своє життя в майбутньому... Коли ви не викидаєте стару річ, ви одночасно даєте собі установку, що ви невдаха», - твердить психолог.

Але викидати й не треба. Позбудьтеся зайвого правильно і тоді ви ще й піднімете собі настрій і додасте плюсик у карму.

«Викидати одяг це великий гріх, бо дуже багато людей потребують цього одягу. Тому є варіанти, куди одяг можна здати», - запевняє організаторка простору.

Тому стилісти та організотори простору радять віддати непотрібні речі на благочинність – віднести у церкву чи в різні організації.

Повірте, після такого мініволонтерства вам буквально забезпечений гарний день, і це як бонус - до легкої зміни гардеробного сезону.

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