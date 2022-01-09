Експерти порадили, як правильно виходити з "режиму святкувань": 5 важливих пунктів

Тримати в тонусі свій організм чудово допоможе спорт, якщо ним займалися до цього.

Переїдати українці не соромляться - на новорічні свята понад 80% громадян ні в чому собі не відмовляють у харчуванні. І через це майже третина населення набирає від 3 до 5 кілограмів ваги - такі дані Центру громадського здоров'я. Часто побутує думка, що після гулянь одразу потрібно бігти в спортзал, або сідати на дієту, голодувати. Та фахівці кажуть, вдаватися від одних крайнощів до інших, не варто.

Поради експертів зібрав кореспондент ТСН Сергій Моргун.

Добряче наїдатися щонайменше тиждень, а потім сідати на дієту, для нібито повернення належної форми - рішення погане. Дієтологи кажуть, переїдання, як і недоїдання - це стресу для організму.

Була в вас слабкість до салатів, м'яса чи чогось іще - нехай. Тепер, потрібно просто повернутися до звичного режиму харчування. «Потрібно зменшити порції. Відновити свій базовий режим, це 3 прийоми їжі. І обов'язково - вода. Водний режим ніхто не відміняв. Навіть збільшити свою добову норму води необхідно», - каже дієтологиня Марта Лісевич.

Як правильно виходити з режиму святкувань та позбутися зайвих кілограм ваги

Вода є другим кроком у покращення самопочуття після свят. Вона стимулює роботу мозку, підвищує еластичність судин та виводить токсини, якщо перебирали з алкоголем.

Після відновлення водного балансу, та режиму харчування, слід зважити й на якість того, що їсте. Хай навіть тимчасово, але менше жирного, смаженого, і майонезного. «Шкідливими є емульгатори, або якісь стабілізатори, які добавляють у промисловому виробництві», - розповідає кухар Борис.

Шеф-кухар каже, навіть в звичнім олів'є, яке без майонезу уявити складно, є безліч варіацій, і корисних. «Для правильного харчування салат ми заправимо гірчично-медовою заправкою, в її основі ми маємо гірчицю-мед і сік лимона», - додає він.

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Все нарізається як для класичного салату, а смак доповнює суміш кількох видів м'яса - яловичина та індичка приміром, або горошок маринований та свіжий одночасно. Є й інші поєднання. «Використовуємо суміш огірків, маринованого та свіжого. Вони доповнюють одне одного», - радить кухар.

Та лише їжею до норми організм привести не удасться. Четвертий пункт відновлення, експерти кажуть - сон. «Наше самопочуття, наше здоров'я залежить від сну», - переконує лікар-невролог.

Доведено - покращення і настрою, і зору, й продуктивності. Для цього слід лягати до опівночі, а ще краще на годину-півтори раніше.

«Заздалегідь, за день, за два починати вкладатися раніше. Зокрема зниження освітлення, за годину до сну і дуже важливо забрати екрани. Це комп'ютери, телефони, те що людям найтяжче зробити. Вони своїм синім світлом руйнують мелатонін, який викликає у людей сонливість», - розповідає лікарка-неврологиня Наталія Домрес.

Тримати в тонусі свій організм чудово допоможе спорт, якщо ним займалися до цього. Щоправда навіть так, під штангу краще не лягати, і "сім потів" на тренажері не зганяти. Тренери радять присідання і відтискання. Спортсменам радять раз по 50, але найліпше просто зважити на власні сили. Комусь можливо, вистачить просто прогулянки на свіжому повітрі.