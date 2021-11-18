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Експерти прогнозують зростання вартості молока: як зміняться цінники

Експерти прогнозують зростання вартості молока: як зміняться цінники

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Зростає собівартість набілу.

Нові ціни на молоко та молочну продукцію до Нового року прогнозують експерти ринку. Усе через те, що зростає собівартість виробництва.

Як зміняться цінники на ринках і в магазинах - розповіли у Сніданку з 1+1.

Виробляти продукти з молока стало дорожче: енергоносії зросли в три рази, зростають і зарпалти. Все це причина цінників у магазинах: 50 грн за 350 гр сиру та близько 30 грн за неповний літр молока.

"Лідером росту в молокопродуктах є вершкове масло, яке зросло практично на 14%. М'який сир, молоко 2,6% жирності, сметана - все це зросло на від 8% до 11%", - каже експерт продовольчого ринку Олег Пендзин.

Втім, ціни зростатимуть ще, прогнозує експерт. Адже в холодну пору надої зменшуються. Собівартість виготовлення масла, сиру чи сметани зростає. "Коли починається утримання тварин у закритому приміщенні, то вони менше доються. Ближче до зими вони взагалі зменшують обсяг молокопродукції, який виробляється. Я прогнозую ріст до 5-7% до кінця цього року", - каже фахівець.

В Україні з нового року подорожчають молоко і набіл

В Україні з нового року подорожчають молоко і набіл

Втім, фахівці заспокоюють: значного підняття цін на набіл цієї зими очікувати не варто. Адже це викличе зменшення попиту, а виробникам це не вигідно.

Як повідомлялося, до України у жовтні ввезли з-за кордону рекордну кількість сиру - 4,2 тис. тонн. Основними постачальниками сиру до України стали: Польща (41%), Німеччина (14%) та Нідерланди (11%). Тим часом український сир везуть до Казахстану (70%) та Молдови (25%).

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