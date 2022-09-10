Експерти розповідають, чим може обернутись для України ініціатива зі зниженням податку вдвічі

Несподівана ідея: в розпал війни, яка щомісяця забирає понад 100 мільярдів гривень, в Офісі президента запропонували радикально знизити податки. Менше навантаження на зарплату та бізнес, спрощення оподаткування і як наслідок - знищення корупції у податковій сфері. Реформа отримала назву 10-10-10 – за ставками основних податків. Попри привабливість таких перспектив, довкола неї спалахнула запекла дискусія, йдеться в ТСН.

Офісі президента пропонують практично вдвічі знизити головні податки. Податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб – з 18-ти до 10-ти відсотків. ПДВ – 10% замість 20-ти.

Більшим пропонують зробити лише військовий збір – 3% замість півтора. Натомість єдиний соціальний внесок взагалі скасувати для всіх, крім ФОПів. І це – найдорожче з усіх пропонованих нововведень. Адже ЄСВ наповнює Пенсійний фонд.

Автори реформи, серед яких відомі українські економісти, визнають, що впродовж року надходження до скарбниці справді істотно впадуть. Однак, запевняють, те, що бюджет недоотримає, можна компенсувати. Зокрема, прибравши всі податкові пільги, та додавши новий податок – екологічний.

«Можливо, надходження до бюджету знизяться приблизно на 250 млрд грн. На 180 млрд грн ми знайшли так звані компенсатори. Це, по-перше, вирівнювання ставок податків прибирання податкових пільг. Це – найболючіша позиція - це відміна відшкодування ПДВ експортерам сировини. Також введення додаткових податків – як екологічний, я казав. Сумарно це дає 186 млрд грн очікуваного додаткового до ходу до державного бюджету», - переконує економіст Андрій Длігач.

Натомість, розраховують автори цих змін, отримавши просту та прозору систему оподаткування, Україна зможе позбутись махлювання з податками.

«Ми стали шукати такі ставки податків, щоби було вигідніше працювати по-білому, ніж оптимізувати. Наприклад, перестати використовувати ФОП для оптимізацію податків на зарплату. Також скрутки – це ганебне явище в ПДВ, там де фактично замість сплати повноцінної ПДВ, бізнес економить, шукає способи як домовлятись з податковою, сплачувати частину. За рахунок зниження ставки до 10%, ми фактично вбиваємо скрутки, як ідею», - додає він.

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У Міністерстві фінансів всі ці спокусливі ідеї, кажуть, будуть розглядати лише, коли побачать гарантовані компенсатори на недоотримані податки. На висновки Мінфіну покладаються і в профільному комітеті парламенту. Через війну держава нині витрачає утричі більше, ніж отримує бюджет. Утворюється касовий розрив, який міжнародна допомога та кредити перекривають лише на дві третини. Десятки мільярдів, яких бракує на покриття дефіциту, просто друкують. Пояснити донорам, чому в такій ситуації Україна йде на різке скорочення податкових надходжень, буде дуже непросто, прогнозують у комітеті.

«Я бачу цифри, вони достатньо красномовні. Ми заробили приблизно 60 млрд, витратили 230 млрд. За червень. За липень ми заробили приблизно 80 млрд, витратили 170 млрд. Відповідно, все інше покривається за рахунок донорів, які не фінансують війну і за рахунок друку коштів. Тому будь-які необачливі зміни зараз, це просто друк коштів і інфляція. І потім долар не 42, а 45, 50 і далі може стрибати скільки захоче. Те саме стосується інфляції», - зазначає економіст Ярослав Железняк.

Також депутатів непокоїть запропоноване збільшення повноважень податкової. Зокрема, доступ до банківської таємниці. Та суворіше покарання за ухилення від сплати податків. «Єдине, чим вони зараз займаються, це – наполегливо просять, іноді, відверто скажу, вчиняють тиск на підприємців, щоби вони платили податки наперед, блокують податкові накладні і т.д. Так теж не може бути. Податкова зараз працює в ручному режимі, дати їй зараз ще більше додаткових повноважень, як на мене, зараз не добре. Я отримую масу скарг на дії податкової», - переконуюэ депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

«Якщо податкова отримає такі повноваження, можете закривати бізнес в нашій країні. Не буде нічого. Я три роки займаюсь тим, щоби зменшити повноваження податкової. І при всій повазі, не можна чиновнику зараз в Україні давати такі повноваження», - додає Железняк.

Ініціатори податкових змін ці побоювання вважають перебільшеними. Та й впроваджувати саму реформу хотіли б якнайшвидше, але найпевніше, дійде до неї уже після війни.

«Ми не пропонуємо нічого унікального. Наприклад, у США відповідальність за порушення податкового законодавства є чи не найбільшою серед усіх можливих правопорушень. Водночас ми хочемо створити модель, яка дасть змогу Україні бути конкурентною з податкової точки зору, зокрема й для глобального бізнесу. На жаль, ми поки не дійшли консенсусу в цьому питанні, але сподіваюся, протягом найближчих місяців – пів року зможемо ухвалити нову податкову модель», - зазначає . заступник керівника Офісу Президента в інтерв'ю «Форбс» Ростислав Шурма.

Про скорочення доходів бюджету, кажуть, треба домовлятись з міжнародними партнерами, які можуть їх профінансувати в обмін на суперприз - ліквідацію податкової корупції. Наскільки все це може дійсно спрацювати, можна буде оцінити, коли податкова реформа з'явиться у вигляді законопроєкту.

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