Експертка розповіла, чим Путін шантажує Ердогана: "Це дуже небезпечна історія для Туреччини"

Російський президент-терорист Володимир Путін шантажує турецького лідера Реджепа Ердогана запуском АЕС, яка наразі будується на території Туреччини компанією із РФ. Для Ердогана дуже важливо, аби Росія напередодні передвиборчої кампанія ввела станію в експлуатацію.

Таку думку висловила в інтерв’ю ТСН.ua старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

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"Жарт зі сльозами на очах. На жаль, це не жарт. Варто нагадати, що у Туреччині уже будується атомна станція. Вони будують із "Росатомом" (російська компанія з атомної енергії - ред.). Право власності також у "Росатому". І фізично цю станцію будує російський "Росатом". Розуміння того, що це фактично російська військово-морська база на Середземному узбережжі Туреччини, поблизу Адани, де розташовується натівська база. Про це у Тереччині небагато хто говорить. Але насправді небезпека є величезною. По-перше, ми знаємо, як Росія використовує "Росатом" - фактично як інструмент гібридної війни. Як чиннник тиску уряду на ті країни, в яких будуть ці атомні станції. По-друге, навіть в плані фізичної безпеки. Будь-який теракт, саботаж - це можливо. По-третє, у турецьких операторів, судячи з останніх обговорень, навіть не буде доступу до окремих блоків та приміщень на території АЕС. Я уже не говорю, що сама експлуатація буде здійснюватися російськими операторами, серед яких можуть бути не тільки фахові інженери та ядерщики. Також залежність того, що Туреччина змушена буде закуповувати паливо у Росії. Всі ці моменти, плюс відсутність досвіду у Туреччини, бо це перша АЕС, змушували насторожуватись раніше", - пояснила вона.

Габер наголосила, що будівництво другої АЕС - "реально дуже небезпечна історія для Туреччини", оскільки Туреччина буде залежати від Росії ще більше.

"Зараз мова йде про те, що на півночі країни, в місті Сіноп, є плани побудувати ще одну станцію. Її мали будувати японці декілька років тому, але після певних змін вони від цього проєкту відмовилися. І тепер, знову ж таки, на тлі передвиборчої кампанії починаються розмови, що це може бути "Росатом". Це реально дуже небезпечна історія для Туреччини. Путін шантажує очевидно турецьку владу. На усіх нещодавніх зустріччях з Путіним Ердоган просить у нього, аби Росія запустила хоча б перший енергоблок до виборів. У мене є сподівання, що ось цю другу АЕС в Сінопі не встигнуть домовитися про її будівництво до 2023 року. Потім пріоритети у турецької влади будуть нові", - додала вона.

Посередництво Ердогана між РФ та Україною

Від початку війни турецький президент Реджеп Таїп Ердоган неодноразово висловлював бажання взяти на себе посередницьку роль. Зокрема, 28 вересня Ердоган поговорив телефоном із Володимиром Зеленським. Ердоган визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ.

Вже 29 вересня Ердоган зателефонував і Путіну. Диктаторові він заявив про готовність сприяти проведенню переговорів. Мовляв, їм потрібно дати "ще один шанс".

Неодноразово Анкара заявляла про необхідність перемир'я між Києвом і Москвою. Очільник Мевлют Чавушоглу наголошує, що не йдеться про мир з примушенням України до територіальних поступок.

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