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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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359
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Експерти шокували прогнозом про ціни в України: це станеться вперше за тривалий час

Економічні експерти прогнозують у липні суттєве сповільнення інфляції в Україні, а деякі аналітики очікують навіть дефляцію — перше за кілька років зниження цін.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Економісти пояснили, що буде з цінами в Україні

Економісти пояснили, що буде з цінами в Україні / © Pixabay

У липні на українців очікує сповільнення темпів інфляції до мінімальних показників. Більше того, через сезонне збільшення пропозиції на ринку, подешевшання пального, одягу та взуття, Україна вперше за останні роки може увійти у період дефляції — тобто прямого зниження цін на товари та послуги у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Стриманий прогноз: сповільнення річної інфляції до 8%

Економічний експерт Олег Пендзин вважає, що ціни у липні дещо уповільнять свій рух у порівнянні з початком літа, але загальна тенденція до символічного зростання все ж збережеться.

«Зростання цін у липні до червня буде незначним, у межах 0,1–0,3% за рахунок подешевшання сезонної агропродукції і пального. Дані Держслужби статистики будуть пізніше, але, за оцінками фахівців НБУ, червневий ріст цін очікується 0,2–0,3% у порівнянні з травнем. У підсумку річна інфляція знизиться з нинішніх 8,4% до 8%», - вважає економіст.

Оптимістичний прогноз: перша дефляція за роки та падіння цін на 1%

Аналітик Андрій Шевчишин налаштований більш радикально та оптимістично для гаманців українських покупців. Він сподівається, що у липні на країну вперше за кілька років очікує реальна дефляція, тобто чисте зниження цін у порівнянні з червнем.

«Через падіння цін на городину і ягоди, курячі яйця, пальне, подешевшання одягу, взуття, побутової техніки (для підвищення попиту і розпродажу старих колекцій) плюс зниження купівельної спроможності населення у підсумку може бути дефляція навіть 1%», - каже Андрій Шевчишин, економічний експерт.

За словами експертів, головними драйверами стримування інфляції у розпал літа залишаються масове надходження на ринок дешевших вітчизняних овочів та фруктів нового врожаю, а також вимушені акції та розпродажі з боку ритейлерів побутової техніки та одягу, які намагаються втримати попит в умовах обмежених фінансових можливостей громадян.

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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