Експлуатація чи виховання: Мережа вибухнула обговоренням, чи законно діти прибирають у школі

Діти повинні прибирати лише своє робоче місце.

Соціальні мережі вибухнули обговоренням, чи потрібно змушувати учнів прибирати в школі та навколо неї, чи законно це. Одні батьки вважають, що дітей змалечку потрібно до неї привчати. Інші переконані, що для прибирання в школі є техпрацівники.

Чи законно в школі змушувати дітей прибирати - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Також читайте Батьків у дитсадках та школах змушують здавати гроші: мер Кропивницького пригрозив педагогам через побори

"Приходить моя дитина в білій сорочці. Я дивлюся на цю сорочку, а на ній білого нічого немає", - каже Наталія. Причина в тому, що двоє її шестикласників замість уроків у школ прибирали територію навколо неї.

Батьки про такий "виховний" процес дізналися вже постфактум. "В кожній школі є штат прибиральників, двірників тощ. Чому вони не виконують свою роботу, а діти повинні цю чорну роботу робити?", - обурюється жінка.

Коли Наталя написала пост-обурення у соціальних Мережах, то дехто побачив у примусовому шкільному прибиранні дієвий метод виховання:

"Так і повинно бути. Вони зараз нічого не вміють і не бачать нічого, крім телефонів. Я свого часу також в школі ходила буряки сапати і нічого - жива. Свою дитину відправила".

"А ми як ходили до школи, то і клумби пололи, і городину садили, і навіть сміття збирали. Руки і ноги на місці - не відвалилися".

"Цікаво, а коли їх привчати до праці? Що вони у вас вміють робити, окрім як лише сидіти в інтернеті?".

Що каже закон про таке шкільне прибирання? "Відбувається реальна експлуатація дітей - про це треба говорити прямою мовою. Це експлуатація дітей, коли дітей використовують як робочу силу для прибирання, для перенесення важких речей", - коментує ситуацію- юрист громадської організації "Батьки-SOS" Роман Бондаренко.

Чи повинні діти прибирати в школі: відповідь юриста

За його словами, все, що не стосується освітнього процесу вшколі, зась. "Це не законно. Діти не можуть залучатися до будь-яких робіт, які не передбачені освітньою програмою", - каже фахівець.

Виняток - це прибирання власного робочого місця. Все інше, саджання квітів, наприклад, і сапання клумби, можливі лише як факультатив.

Цей факультатив винятково добровільний та повинен відбуватися за обов’язково згодою батьків, каже освітній омбудсмен Сергій Горбачов. "Коли чую заклики про привчаня дітей до праці, то я запитую: до безкоштовної рабської праці чи добровільної праці на користь громади. Надзвичайно важливо розуміти, що наших дітей не можна привчати змалечку, мовляв, є робота, яку просто можна взяти і безкоштовно забрати. Будь-яка робота має бути оплачена, якщо це не є вільним вибором, якщо це не є волонтерством", - пояснив він.



Якщо ваших дітей у школі примушують працювати віником, фахівці радять запитувати - на яких умовах. Варто запитати, чи є відповідний документ - наказ чи розпорядження. Крім того, із письмовою скаргою можна звернутися до органів управління освітою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання