Експолковник США розповів, які гарантії безпеки може отримати Україна

Війна / © Associated Press

Навіть після припинення активних бойових дій Україні доведеться самостійно підтримувати високу обороноздатність і продовжувати будівництво укріплень уздовж лінії фронту.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив старший радник Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), колишній полковник Корпусу морської піхоти США Марк Канчіан.

За словами Канчіана, найкращим варіантом гарантій безпеки для України були б рішення, затверджені Конгресом США, однак у нинішніх умовах це малореалістично через глибоку політичну поляризацію.

«Ухвалити щось у Конгресі було б надзвичайно складно, адже він дуже глибоко розділений. Це був би найкращий варіант, тому як стратегічна мета він цілком логічний. Але в найближчій перспективі це дуже важко реалізувати», — зазначив експолковник.

Він додав, що, ймовірно, США не розглядатимуть варіант прямого розміщення своїх військ в Україні, зокрема через «червоні лінії» Кремля. Натомість Вашингтон може й надалі робити ставку на продаж озброєнь — як Україні, так і європейським партнерам.

Експерт припускає, що основний тягар гарантій безпеки ляже саме на Європу та НАТО.

«Якими вони можуть бути? Це може бути певне продовження нинішніх тісних відносин між НАТО та Україною. Хоча Україна, звісно, не є членом Альянсу. Можливо, деякі країни будуть готові направити миротворців. Але не варто очікувати від них надто багато», — додав Канчіана.

На його думку, окремі країни можуть долучитися у вигляді миротворчих або спостережних місій, однак їхні повноваження, ймовірно, будуть обмеженими й не передбачатимуть застосування сили для забезпечення режиму припинення вогню.

«Якщо це будуть треті країни — Індія, Туреччина чи інші нейтральні держави, — то, швидше за все, це будуть не миротворці, а радше спостерігачі. Тобто вони стоятимуть із планшетами й фіксуватимуть: „Добре, тут росіяни запустили ракету по Україні, українці відповіли…“. І передаватимуть ці звіти далі. У цьому є певна користь, але це максимум, на що варто розраховувати. Вони не застосовуватимуть силу для забезпечення режиму припинення вогню чи миру», — додав експерт.

Експолковник наголосив, що Україні доведеться й надалі інвестувати у власну оборону, зокрема через модернізацію армії та побудову складніших фортифікацій, значною мірою за підтримки Європи.

«Україна могла б, наприклад, переозброїти свої сили технікою, яку європейці закуповували б у США. Це значно допомогло б і зберегло відповідну співпрацю. Путін цього звісно не хоче. Він прагне обмежити обсяги озброєння, які має Україна. Це дуже важливий момент для української сторони», — додав колишній військовий.

Водночас він не вважає критичним питання чисельності ЗСУ: після завершення бойових дій, за його прогнозом, армія скоротиться до 300–400 тисяч військових.

«Одним із каменів спотикання було питання чисельності ЗСУ. Я не думаю, що це настільки велика проблема, як її часто подають. Зараз чисельність ЗСУ, на мою думку, становить близько 900 тис. Обговорювалися обмеження на рівні 600 або 800 тис. Відверто кажучи, після запровадження режиму припинення вогню чисельність армії все одно скоротиться до 300–400 тис. Так завжди відбувається після припинення бойових дій», — підкреслив Канчіана.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США готові надати Україні гарантії безпеки на основі 5 статті НАТО, однак натомість Україна повинна поступитися територіями.