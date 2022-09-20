Експомічник міністра оборони США спрогнозував, скільки ще триватиме війна після поразки РФ на Харківщині

Колишній помічник міністра оборони США зі справ міжнародної безпеки та ексзаступник генсека НАТО Алексадр Вершбоу спрогнозував, скільки ще триватиме війна після катастрофічної поразки російської армії у Харківській області.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Зокрема, Вершбоу наголосив, що якщо Україна зможе повернути все більше окупованих територій, то, імовірно, Росія зазнає поразки.

"Увесь світ був вражений драматичними досягненнями ЗСУ за останні два тижні та поразкою, яку вони завдали Росії в битві за Харків. Ідея про те, що війна може закінчитися повною перемогою України не здається такою надуманою, як це було, коли починалося російське вторгнення 24 лютого. Якщо Україна зможе утримати ініціативу та повернути все більше окупованих територій, поразка Росії є не лише можливою, а й імовірною", - зазначив експерт.

Разом з тим Вершбоу вважає, що війна ще далека від завершення і триватиме до наступного року.

"Але війна далека від завершення і, ймовірно, триватиме до 2023 року. Путін залишається непохитним і не демонструє жодних ознак відмови від початкових військових цілей Росії. Незважаючи на колосальні втрати Росії на полі бою, її матеріально-технічні невдачі та падіння морального духу її військ, Росія все ще має значні сили та техніку, які вона може використати, намагаючись відіграти деякі здобутки Києва та консолідувати контроль над Донбасом. Крім того, російські лідери без вагань використовують далекобійну артилерію та ракети, щоб тероризувати українське населення та нищити цивільну інфраструктуру в якості помсти за принизливу поразку в Харкові. Політична підтримка війни в Росії залишається стабільною", - вважає Колишній помічник міністра оборони США зі справ міжнародної безпеки та ексзаступник генсека НАТО.

Водночас він також додає, що потрібно буде ще багато українських перемог, перш ніж Путін відчує тиск, щоб припинити війну, і шукатиме вихід шляхом переговорів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 209-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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