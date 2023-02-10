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Експосол США Гербст розкритикував позицію Байдена щодо війни в Україні: "Ознака нерішучості"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Експосол США Гербст розкритикував позицію Байдена щодо війни в Україні: "Ознака нерішучості"

Фото: Associated Press

Гербст наголосив, що команда Байдена не готова до чітких рішень.

Експосол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст вважає, що адміністрація президента Байдена не достатньо підтримує Україну та посилає нечіткі заяви стосовно російської агресії. 

Про це він сказав інтерв'ю ТСН.ua.

"Заяви адміністрації Байдена стосовно цієї війни дуже слабкі та нечіткі. Якби Байден говорив, що російська війна проти України становить велику загрозу інтересам США. Це - загроза американській безпеці та процвітанню. І якби Байден говорив про це і цей самий час казав, що ціль США - перемога України чи російська поразка, він міг би отримати ще більшу підтримку в США. Бо в Америці підтримують Україну. І тоді він би відправляв усе, що потрібно Україні. Але він та його команда не готові так висловлюватись. Це ще одна частина їхньої нерішучості", - пояснив колишній посол США в Україні. 

Нагадаємо, Гербст вважає, що Україна б змогла влаштувати успішний наступ, що призвів би до поразки Кремля, якби США передавали всю необхідну для цього військову техніку та озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
1299
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