Експосол США в Україні назвав головну причину стриманості постачання Заходом зброї, порівнявши Путіна зі щуром

У країнах Заходу побутує переконання, що загнаний, як щур у кут, президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати ядерну зброю. Саме це стримує уряди західних країн від постачання Україні потужнішої зброї.

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН.ua колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст.

За його словами, Путін добре розуміє психологію західних лідерів і використовує проти них відвертий блеф.

"Існує величезна компанія з дезінформації про те, що Путін, як загнаний в кут щур, - цю метафору розвивають високопоставлені чиновники в Росії, - готовий застосувати ядерну зброю. І на жаль цей блеф досягає певних успіхів", - відзначив Джон Гербст.

Колишній посол США вважає, що саме це є головною причиною "тієї жалюгідної несміловості" як в Білому домі, так і в урядах інших західних країн.

Нагадаємо, британський міністр оборони Бен Воллес заявляє, що не варто очікувати негайного передавання Україні винищувачів. Процес може тривати місяці.

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