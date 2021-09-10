Експрокурор, який збив на смерть скутеристку, стверджує, що не пив, а аварія сталася через собаку

Експрокурор, який збив на смерть скутеристку, стверджує, що не пив, а аварія сталася через собаку

Суддя постановив взяти підозрюваного під варту на 2 місяці без права на заставу.

Суд на Рівненщині обрав запобіжний захід експрокурору, який спричинив смертельну аварію. Чоловік на кросовері наздогнав і на смерть збив 35-річну матір трьох дітей, яка їхала на скутері. Від травм жінка померла на місці. Водій - а ним виявився колишній прокурор, а зараз - адвокат - намагався втекти. До того ж був нетверезий.

Як тривало судове засідання - 10 вересня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Також читайте В Запоріжжі лоб у лоб зіткнулись два легковики: у страшній ДТП постраждали шестеро людей

У залі засідань по обидві сторони виступали – і сторона захисту, і сторона обвинувачення – це колеги підозрюваного. Адже він ще торік працював у прокуратурі, а донині займався адвокатурою. Тепер же на лаві підсудних просив відпустити його під домашній арешт. Натомість прокурори клопотали взяти його під варту.

"Особа наразі є діючим адвокатом. Крім того особа до 2020 року була діючим працівником органів прокуратури, має достатню кількість зв'язків, а тому має можливість впливати на суб'єктів, які здійснюють досудове розслідування, експертів, свідків", - зазначила прокурорка відділу прокуратури Рівненщини Олеся Маркова.

Смертельна аварія сталася напередодні. Водій кросовера наздогнав і збив матір трьох дітей, яка поверталася з роботи на скутері. За словами родичів, він машиною ще протягнув жінку з двоколісним метрів зо 30. А потому, кажуть в поліції та прокуратурі, намагався втекти. Його затримали патрульні. І вони, і родичі загиблої свідчили, він був з ознаками сп'яніння. Не пив - стверджує підозрюваний. Аварія, мовляв, сталася через собаку в салоні.

"Я не розумію, все сталося в одну мить. В мене на передньому сидінні сидів собака, він мені стрибнув на ноги, я відволікся. Цієї миті я почув тільки удар, я навіть не зрозумів, що сталось", - розповів підозрюваний Іван Скобух.

Цілодобовий домашній арешт просили підозрюваний та адвокат. Запевняли, що жодним чином ні на слідство, ні на свідків Скобух не впливатиме. Ба більше, кажуть, інкримінована стаття "порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, яка призвела до смерті потерпілої", є передчасною. Бо результатів експертизи ще очікують.

Новини України: суд обирає запобіжний захід експрокурору, який збив на смерть скутеристку

"Ми заперечуємо факт перебування підозрюваного в алкогольному сп'янінні. Підозрюваний дійсно від'їхав з місця скоєння ДТП після чого добровільно зупинився. Жодних доказів того, що відбулося затримання, саме, що він намагався втекти, також до клопотання не долучено", - зазначає захисник.

Також підозрюваний обіцяв допомагати родині загиблої. Та попри усе сказане, суддя таки постановив взяти підозрюваного під варту на 2 місяці без права на заставу. Цей час він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Щоб було безпечно, його в СІЗО не повезуть, так як він - експрокурор та адвокат. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує до 10 років за ґратами.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання