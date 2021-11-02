Експрокурора, який на смерть збив 35-річну жінку на скутері, випустили із СІЗО

Експрокурора, який на смерть збив 35-річну жінку на скутері, випустили із СІЗО

Аварія сталася на початку вересня.

Експрокурора та адвоката, який на смерть збив багатодітну матір на Рівненщині, суд відправив під домашній арешт. А все тому, що за два місяці так і не зробили експертизу, яка б засвідчила, чи був підозрюваний п'яний.

Про те, чому так сталося – 2 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Аварія сталася на початку вересня. 35-річна Олеся Генько поверталася трасою на скутері з роботи додому. Ззаду її наздогнав кросовер і збив насмерть. Як кажуть копи - водій ще й намагався втекти.

"Буквально 3 хвилини вистачило патрульним, щоб його наздогнати, заблокувати і затримати. Водій перебував з ознаками алкогольного сп'яніння", - зазначила речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко-Погореляк.

Сестра загиблої Людмила Боровик також стверджує, що чоловік був п'яний.

"Він її 30 метрів тянув на багажнику разом со скутером. Там на ній місця живого не було", - розповідає жінка.

За кермом кросовера був в минулому прокурор, а нині адвокат Іван Скобух. Стверджував, що не пив.

"Я не розумію, все сталося в одну мить. В мене на передньому сидінні сидів собака, він мені стрибнув на ноги, я відволікся. Цієї миті я почув тільки удар, я навіть не зрозумів, що сталось", - розповів підозрюваний Іван Скобух.

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Після аварії його відправили в ізолятор тимчасового тримання. Та нині 2 місяці під вартою спливають. Адвокати просять відпустити підозрюваного під домашній арешт.

"Ми боїмось, щоб його зараз не випустили. Він має зв'язки Він може зараз вийти, зробити чи підробити (документ - Ред.), що він був тверезий на момент ДТП", - говорить племінниця загиблої Катерина Степанюк.

Своєю чергою захисник підозрюваного Віктор Мікулін певен, що підозра, оголошена Скобуху, необґрунтована, оскільки стороною обвинувачення жодних доказів на підтвердження стану сп'яніння не надано.

А надавати, як виявилося, нема чого.

Адвокат потерпілих Вадим Топольський зазначає, що одну із найвагоміших експертиз щодо того, чи перебував він все ж в стані алкогольного сп'яніння - не зроблено.

В обласному бюро судмедекспертизи в черзі на проведення експертиз на алкоголь або наркотики наразі лежать сотні справ, але від початку вересня тут не провели жодного дослідження через відсутність реактивів.

"Спочатку не було фінансування, за що закупити. Коли з'явилось фінансування - на фірмі в Києві, що єдині надають по Україні такі розчини, відповідальна людина була у відпустці", - пояснює в.о. керівника Рівненського обласного бюро судово-медичної експертизи Вячеслав Ніконов.

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Експерти про затримку слідчим не звітували, а ті - нібито не цікавились. Те, що про експертизу наче забули- з'ясувалось вже на суді.

Тож Скобуха відпускають під домашній арешт.

Родичі загиблої жінки обурені і вважають рішення суду не справедливим. Адвокат потерпілих каже: оскаржуватиме рішення. У бюро судмедекспертизи обіцяють незабаром таки зробити дослідження.

Дочка загиблої Олесі Генько ледь стримує сльози. Після смерті мами намагається заспокоїти молодшого братика. В загиблої жінки залишилось троє дітей.

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